柯文哲京華城案展開「8天」言詞辯論 法院啟動錄音錄影公播

京華城案開庭進入言詞辯論階段，民眾黨前主席柯文哲先前聲請法庭直播遭台北地院駁回，法院僅准審判後公播，柯提出抗告也遭高等法院駁回確定。不過柯文哲今（15）日上午仍精神奕奕出庭，台北地院也自今日上午起針對檢方論告、被告及辯護律師答辯等內容進行錄音錄影，為後續公播做準備，錄製內容不包含量刑辯論及被告最後陳述。

柯文哲手提公事包，以深色襯衫搭配深色西裝出庭，未再多作發言。另外，羈押期間坐輪椅出庭的沈慶京今日則是拄著拐杖走進法庭。

廣告 廣告

依法院排程，北院將以8個工作日進行言詞辯論，其中京華城涉貪部分預計約一週；22日起將接續討論政治獻金案，以及「總統政治獻金資料不實」部分。

為防止「意外情形」發生，審判長預留12月26、29、30、31日共4天，準備隨時讓京華城開打「延長加賽」。非本案律師包盛顥指出，過去曾採認罪答辯的被告，開庭過程中可能改採無罪答辯、俗稱「翻供」，檢方也勢必提出具體證據回應，可預見接下來的開庭將展開激烈攻防辯論。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／李若慈、彭以德 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

柯文哲抗告要京華城案法庭直播 高院認裁定無違誤駁回

京華城案證據提示完畢 柯文哲嘆「為打柯傷太多人」要黃國昌別吹牛

北院只准5日內公開影像 柯文哲嗆淪「事後紀錄片」：在怕什麼？