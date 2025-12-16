柯文哲京華城案答辯 談父親過世哽咽、引《平凡的邪惡》嗆檢察官

民眾黨前主席柯文哲赴北院開庭。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 台北地方法院今（16日）審理京華城、政治獻金等案，進行言詞辯論程序，上午進行檢方論告，下午則是前台北市長柯文哲及辯護人答辯。對於檢察官廖彥鈞昨引用反烏托邦經典小說《動物農莊》比喻京華城案的狀況，柯文哲今則引用漢娜鄂蘭（Hannah Arendt）《平凡的邪惡》來反嗆檢方，並在談及遭羈押一年期間，歷經柯爸柯承發過世時，忍不住哽咽說「那段我比較走不過去」。

柯文哲強調，到法庭上的公務員不管怎麼講，都說這是依都市計劃法第24條經過都委會合法的程序審議。以行政部門來講，照流程這樣走，也沒做奇奇怪怪的動作，但公訴檢察官還是刻意忽略法令依據，忽略這麼多公務員共同審視、通過的合法程序。

廣告 廣告

柯文哲說，除了有特殊政治立場的林欽榮外，所有來作證的公務員都說京華城案過程是合法的，他每次說檢察官又不是都市計畫專家，也沒實務經驗，都走完行政程序，卻跳出來說這是違法，那未來中華民國行政體系怎麼運作？檢方就是先射箭、後畫靶，最後無所不用其極就是要辦柯文哲。

柯文哲提到，廖彥鈞昨天引用《動物農莊》「所有動物生來平等，但有些動物比其他動物更平等」，他也知道廖的意思是，像他有聲量、有小草聲援，這部分他同意，並稱他也在反省，土城十講的第一講，他講的就是和解與善良。

柯文哲表示，他在監獄唸過另一本書，漢娜鄂蘭的《平凡的邪惡》，希特勒殺了600萬猶太人，戰後反省，那些開火車把猶太人載到集中營、開瓦斯把那些人毒死、毒死以後拿去燒，不管是開火車、開瓦斯、燒屍體的人，每個都很認真，他認為廖彥鈞也是很認真，要他回去讀這本書「想想看」。

柯文哲指出，他被關了一年，一開始很生氣，後來想想，除了對父親死掉那段，柯講到此處，開始忍不住哽咽、多次清痰，柯說，相信同事、學生給他爸爸很好的照顧，但作為醫生兒子，「那段我比較走不過去，其他還好」。

※Newtalk提醒您：

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

基隆能等嗎？童子瑋鬆口：若有機會參選市長將「義無反顧」

京華城案》譏柯文哲說錢只是「轉手」 檢方：車手抗辯？出事開始切割