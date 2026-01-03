柯文哲京華城案辯護律師之一 鄭深元獲聘警政署法律諮詢委員

即時中心／林韋慈報導

警政署聘請曾為前民眾黨主席柯文哲辯護的律師鄭深元擔任法律諮詢委員，任期兩年，自2026年1月1日起至2027年12月31日止。鄭深元在社群平台Threads上宣布此消息，並表示：「警察同仁如有法律問題，歡迎預約諮詢，警政署說必須免費，只能照辦。」

鄭深元也解釋，諮詢委員為無給職，但出席警政署會議可依規定領取出席費，其他法律業務則依律師公會酬金標準收費。他並提及，自己之前常期跟警察合作辦案，了解警察的困難。

他早年曾任特偵組檢察官，以及台南、台北黑金專組檢察官，在2014年辭職轉任律師，具國際反洗錢師證照及證券、會計相關專業，專長金融案件。曾因偵辦民進黨立委柯建銘關說案，引發「馬王政爭」。

鄭目前也是柯文哲京華城案的辯護律師，此次擔任警政署法律諮詢委員的任命引發外界討論。並且過去他也曾被爆料涉及性騷擾事件，向一名女性傳送不當訊息與「我想念你的胸部啊！」等性騷內容，當時引發不少議論。





