柯文哲京華城案開庭辯論！律師分析維持「無罪答辯」可能性曝

台北地院今年（2025）持續審理京華城弊案，而近期則進入最後言詞辯論階段，法院今（15）日更傳喚民眾黨前主席柯文哲等9名被告到庭，柯文哲也在上午9時20分左右抵達北院，也讓外界好奇柯文哲等被告是否仍會採取無罪答辯。對此，非本案律師包盛顥分析，過去從開庭開始的程序到準備程序，以及今天即將到來的言詞辯論程序來講，包含柯文哲等其他被告應該都會維持無罪答辯。

柯文哲今日上午抵達北院後，《民視》記者王毓珺與非本案律師包盛顥對談，就何謂言詞辯論庭，包盛顥表示，根據《刑事訴訟法》實務過程來講，在言詞辯論時候法院會就爭點部分集中討論，也就是檢方和辯方勢必會對於過去準備程序裡面，包含大量證人、書面證據調查結果來表示意見。

同時包盛顥也說，由於被告目前都採取無罪答辯，檢察官目前為止也認為被告的答辯，包含無罪的主張都是在法律上面所謂的「無效答辯」，也就是說檢察官待會在開庭過程中，一定會用非常多的時間，以及論證的過程中聚焦到底被告犯罪的事實，和構成要件為何，而緊接著被告才會針對檢察官說明做回應。

至於被告與檢方在接下來開庭過程裡面，到底要花多久時間，以及具體攻防內容為何，包盛顥也說值得持續關注。

王毓珺也問，柯文哲上禮拜在證據提示庭中，就提到整起案件會變成現在這樣，就是因為有朱亞虎、彭振聲等4人被逼著認罪，而林欽榮等2人是可疑證人；今日已進入言詞辯論庭也會進行法庭全程錄影，之後會在宣判後的5天內就會將錄影公開在網路上，但柯文哲今天會不會還是採取無罪答辯？

包盛顥則分析，過去從開庭開始的程序到準備程序，以及今天即將到來的言詞辯論程序來講，包含柯文哲等其他被告應該都會維持無罪答辯。

另，包盛顥指出，甚至部分證人在偵查的時候，雖有以自白方法認罪，而在開庭過程，也就是接下來言詞辯論庭的程序上，若干被告是不是有可能把原本認罪答辯改變成無罪答辯？這也是未來開庭時候很有可能的方向。

最後包盛顥強調，相對於辯方提出的主張，檢方一定有做出相對應因應，包含如何舉證，以及就現有事證，特別是證人及證詞對於被告的答辯逐一攻擊；至於辯方會不會再提出額外證據做無罪主張，接下來開庭時候也可以持續關注。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

