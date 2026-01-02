柯文哲今拜會柯建銘！綠黨團分析：民眾黨團可能進入「後黃國昌時代」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

為幫助民眾黨立委陳昭姿推動「代理孕母」納入《人工生殖法》，民眾黨前主席柯文哲今（2）赴立院拜會藍綠立委，其中包括民進黨團總召柯建銘。對此，柯建銘僅回應，不知道柯文哲是否因代理孕母前來拜會，但民進黨團幹事長鍾佳濱認為，柯文哲此舉可能正在暗示民眾黨團新會期將進入「後黃國昌時代 」。

記者詢問，柯文哲是否因人工生殖法前來拜會，柯建銘立馬說「不知道」。（資料照）

陳昭姿進入立院後積極推動代理孕母入法，但在行政院12月11日拍板通過的《人工生殖法》修正版本，只開放女性同婚伴侶、年滿18歲的單身婦女使用人工生殖技術，並未納入代理孕母，而陳昭姿如今也面臨白委「兩年條款」即將卸任，傳柯文哲今日會先拜會藍委、衛環委員會召委廖偉翔，中午再與柯建銘見面。

柯建銘今早一到立院就被媒體關切此事。記者詢問，柯文哲是否因人工生殖法前來拜會，柯建銘立馬說「不知道」；當被追問，是否期待兩人見面談什麼？柯建銘只回應媒體「你們很認真誒」；記者也問，黨內是否對拜會有不同意見？柯建銘並未回應，僅慢步走入議場。

鍾佳濱今早受訪則表示，過去有很多社會團體共同討論代理孕母條款，最大的公約數就是再多做一些討論，讓人工生殖法其他部分盡速上路，對於民眾黨創黨主席柯文哲來說，這可能是陳昭姿的畢業紀念品，讓她再兩年任期將屆的同時，能推動代理孕母入法。

不過，鍾佳濱也提出，柯文哲此舉是否也在暗示，民眾黨立院黨團新會期可能就要進入「後黃國昌時代 」，柯文哲是否想藉由陪同陳昭姿的畢業巡禮，表達他對民眾黨未來更進一步的主導、帶領，值得大家密切觀察。

