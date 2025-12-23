柯文哲今晚不用回家！聲請解除限制住居 審判長點頭了

柯文哲不用再回台北住居。（圖／報系資料照）

台北地院今（12月23日）審理政治獻金案，下午部份由前台北市長、前民眾黨主席柯文哲以及律師進行答辯，柯文哲自9月8日起完成交保程序，但仍須科技監控以及每日拍照上傳，並限制住居、出境出海。不過，柯文哲聲請解除限制住居，並且於今日獲得審判長江俊彥裁准。

台北地院於今年的9月5日首次裁定柯文哲交保，柯文哲在考慮2天以後於9月8日完成交保程序，但是仍須配戴電子腳環，並須要每天晚上8時至10時拍照上傳，並且限制住居、出海以及出境。如今，京華城案以及政治獻金案已經進入審理程序的尾聲，柯文哲也聲請解除限制住居。

審判長江俊彥考量到本案審理進度，原先的限制住居，足以用電子腳環和個案的手機取代，依照憲法的比例原則，認為沒有續行限制住居的必要，裁定解除柯文哲的限制住居，柯文哲無須在每晚回到台北市信義區的住所。

在為期8天的言詞辯論程序以後，明日預計為京華城案以及政治獻金案言詞辯論程序的最後一天，柯文哲以及威京集團總裁沈慶京和台北市議員應曉薇將於明日辯論終結，其餘8名被告都已經辯論終結，並預計在明年的3月26日宣判。

