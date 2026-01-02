柯文哲今赴立法院拜會朝野立委 將與柯建銘「單獨碰面」

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨前主席柯文哲今(2)日來到立法院，為協助白委陳昭姿推動代理孕母修法，拜會藍綠立委。柯文哲稍早拜會國民黨團，不過傳出民進黨方面，柯文哲僅安排與民進黨團總召柯建銘見面。對此，柯建銘也透露，他跟柯文哲應是單獨碰面，至於黨內是否對此有雜音？柯建銘並未回應。

民眾黨前主席柯文哲近日動作頻頻，今日他到立法院拜會朝野立委，協助推進「代理孕母」法案。柯文哲稍早與民眾黨主席黃國昌一同拜會國民黨團，而傳出民進黨方面，柯文哲僅安排中午與柯建銘會面。對此，柯建銘上午受訪時透露，應該是他與柯文哲單獨碰面，不過討論主題為何，柯建銘表示不清楚，有媒體追問黨內對於會見柯文哲是否有雜音？柯建銘則沒有回應。

而民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則提出，民眾黨不分區立委有「兩年條款」，8位白委都將在一月底卸任。鍾佳濱表示，民眾黨在立院即將進入「後黃國昌時代」，柯文哲才會藉由「代理孕母」法案到立院，表達對於黨團未來有更進一步的主導或帶領。

