柯文哲仍想和民進黨合作？蔡正元揭綠白先天差異：藍白合票源才不會被吸走
民眾黨立法院黨團主任陳智菡日前表示，前民眾黨主席柯文哲一直沒有放棄要和民進黨對話，引起外界對「綠白合」的關注。然而，柯文哲妻子陳佩琪2日於臉書發文控訴，民進黨為了「打死」柯文哲，陪葬司法，逼死人命，再度引發大眾對於綠白合可能性的討論。對此，前立委蔡正元在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，民眾黨和民進黨支持群體重疊，容易使得民眾黨票源被吸收，目前看來，民眾黨現在和民進黨合作不會有更好的幫助。
蔡正元認為，為了黨的發展，和民進黨合作對柯文哲而言沒有空間，因為柯文哲群眾和民進黨群眾的隔離程度很近，柯文哲支持者屬於中間偏綠，而民進黨支持者組成是由中間偏綠到深綠，因此若兩黨接觸，很容易變成如同過去新黨被國民黨吸收的局面。但民眾黨和國民黨間存在天然的生殖隔離，不管民眾黨如何與國民黨合作，其票源和群眾不會被國民黨吸走，因為國民黨支持者組成是中間偏藍到深藍。
蔡正元指出，先前大罷免許多支持柯文哲的選票，就是因為要投給柯文哲一票，故而支持國民黨的立法委員，因為若國民黨立委遭罷免成功，將不利於兩黨加總席次過半，使得民眾黨重要性下滑，因此國民黨和民眾黨有互相配合的需要性，且藍白合作群眾和票不會被國民黨吸走。況且，立法院部分法案，民眾黨和民進黨存在共同利益，民眾黨可能支持民進黨的法案，但在選舉上合作才叫政黨合作，其他合作意義不大。
對於陳智菡先前曾表示，柯文哲沒有放棄要和民進黨對話，蔡正元認為，對話不表示要實際合作，兩黨可以有政策對話、溝通，國民黨也可以和民進黨對話。
蔡正元強調，政黨是因選舉而存在，若無選票，政黨會自動解散，在台灣的政治體制中，沒有選票政黨就是空殼。目前而言，民眾黨的選票基礎和民進黨的選票基礎尚未完成生殖隔離，故而選票容易被民進黨吸走。
