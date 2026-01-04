柯文哲任張啓楷競選總幹事嘉義市Long Stay 鄭麗文：藍白未來一定會協調

國民黨主席鄭麗文4日出席國民黨客家工作會議，會前接受媒體訪問。(記者叢昌瑾攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕下屆嘉義市長選情升溫，台灣民眾黨創黨主席柯文哲今為立委張啓楷站台，並將任競選總幹事、到嘉市Long Stay。國民黨主席鄭麗文今日出席國民黨客家工作會議前受訪表示，國民黨在嘉義一直積極進行黨內協調，很尊重也密集與市長黃敏惠進行內部溝通，會按照既定步驟來走，未來也一定會藍白做程序上的協調，最後相信還是會很順利的推動，在嘉義市提出一個藍白都能共同接受的人選。

除了張啓楷，民眾黨主席黃國昌日前高調在新北市舉行造勢活動，也強調自己在2026大選上不會缺席。對此，鄭麗文表示，藍白合大家都是釋出最大的誠意與善意，過程中不管是政策、提名、選舉，乃至於國家的大政方針，在與黃國昌溝通或藍白智庫對接的時候，溝通都是非常的順暢，她要再次感佩黃國昌的高度，也知道必須放下一黨之私，為在野的力量尋求最大公約數，以期能夠順利於2026贏得勝選、2028政黨輪替下架賴清德總統。

鄭麗文說，不只是黃國昌有這樣子高度的認知，國民黨也是一樣，其他的縣市或現任新竹市長高虹安，都希望為選民提出最佳的人選，不管是哪一黨，就算不是國民黨提名的黨籍同志，既然是大家共推的人選，都會全力輔選，團結一致贏得大選。

