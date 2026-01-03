柯文哲任張啓楷競選總幹事 在嘉義市long stay「一個睡袋就夠」

柯文哲、張啓楷上午出席「阿北回嘉小草座談」活動，會前接受媒體聯訪。摘自柯文哲YT



民眾黨前主席柯文哲今（1/3）到嘉義市為嘉義市長參選人張啓楷輔選，張啓楷上午正式宣布，柯文哲當他的競選總幹事，且要在嘉義long stay。柯文哲說，隨便都可以住，一個notebook、一個睡袋就夠了，他個人對張啓楷有很強的信心。

柯文哲、張啓楷上午出席「阿北回嘉小草座談」活動，會前接受媒體聯訪。對於有媒體指稱國民黨在嘉義市這一局會讓給張啓楷，但又斷言說可能不會贏。柯文哲說，藍白整合還是要一個過程，他認為就是比民調，選擇一個適當的時間比民調，合組一隊最強的競選團隊，至於他個人對張啓楷是很有強的信心。

廣告 廣告

柯文哲表示，嘉義市民在整個台灣的民主政治史上是很特別的地方，從（嘉義市第一任市長、台灣首位女性地方政治首長）許世賢開始，所以嘉義市很容易跳脫這種傳統的政治，本來就是一個在政治上很容易接受新的觀念，或者能夠接受一個非主流政黨的這種習俗。

柯文哲指出，張啓楷是他認為是台灣民眾黨目前在嘉義市最強的、最適當的候選人，他認為會贏，他就跟張啓楷講，「我就當你的選舉總幹事，我就住來這裡。」

接著張啓楷說，「柯P講嘉義是民主聖地，阿楷在這裡一定會贏，也一定要贏。」今天來做一個很重要的宣布，柯文哲要當他的競選總幹事。而且要在嘉義long stay，以後不只小草、很多嘉義的民眾可以常常看到柯文哲。今天跟明天都安排了，一天大概都是1、20個行程，非常密集，以後就變成常態了。柯說，「會用這種這種打法在嘉義出現」。

張強調，「所以我們一定是會贏的。」為什麼會贏？因為嘉義市的市民水準很高，現在還有最強的總幹事，其實柯P來嘉義有一個非常重要的意義，除了嘉義很多民眾非常喜歡柯文哲，他上次總統大選的時候拿到將近4萬票，跟侯友宜、賴清德上是票數非常非常接近，他在馬路上在走的時候，很多嘉義市民跟他講，幫「阿北」加油，喜歡柯文哲的人非常多。

張補充，另外一個很重要的意義就是，柯文哲到嘉義來long stay，擔任總幹事，整個民眾黨的中央資源跟地方會更強的整合，所以他們對這一局的選舉非常有信心，那接下來就是藍白合了，當然現在還在進行當中，現在有媒體人就講說一定會讓給他，當然這個過程裡面看怎麼去整合，協調可以成功嗎？必要時透過民調的機制，選出最強的。

張啓楷指出，他當然要成為最強的人。藍白合之後，藍跟白加起來當然比民進黨的綠更大啊，怎麼會沒有勝算呢？「勝算很大欸，有柯文哲在，有藍白合，整合會成功，我們在嘉義市，民主聖地，是可以成功的。」

至於何時進行協調，張啓楷表示，「越快越好啦」，自己已經提過了，就是最晚希望在農曆過年前，就是2月15號，老實講2月15號離現在時間真的也蠻長的，如果照他們這樣，已經跑了，每天每1天大概10場左右的客廳會的話，衝衝衝，柯文哲有跟他說，「他這個總幹事一天是工作16個小時的。」柯笑回，「標準的，必要時還可以延長。」吃飯5分鐘就夠了。

媒體詢問，今年有柯文哲的加入，會不會覺得今年的選戰特別的激烈？柯回，不會啦，台灣也沒有什麼特別激烈的，平常心啦，就是每一件事情都盡全力去做，就這樣。

至於會在嘉義找個辦公室或住處嗎？柯文哲說，住很簡單，隨便都可以住，一個notebook、一個睡袋就夠了。張啓楷補充，黨部樓上有準備給柯文哲住的地方。

更多太報報導

訪綠黨團「總預算話題」過招！柯文哲：坐下來喬就好 老柯回敬：你們關鍵

柯文哲助選第一站嘉義！張啓楷：本週六起跑甚至會長駐

2026嘉市王美惠早就位 張啓楷疾呼「藍白合」：明年1/15前完成