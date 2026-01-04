柯文哲任張啓楷競選總幹事 首日工作17小時將在嘉義long stay

民眾黨前主席柯文哲今天上午陪同黨市長參選人、立委張啓楷，前往永和市場、東市場與共和市場掃街拜票。記者李宗祐／攝影

民眾黨前主席柯文哲今天上午陪同黨市長參選人、立委張啓楷，前往永和市場、東市場與共和市場掃街拜票。張啓楷表示，柯文哲不僅親自擔綱他的競選總部總幹事，更計畫在嘉義展開longstay，首日行程便長達17個小時，展現深耕嘉義的決心。

柯文哲昨天在嘉義市投下政壇震撼彈，宣布將親自參與嘉義市長選戰規畫。今天上午，柯文哲由張啓楷陪同，帶領市議員參選人林昱孜、王閔正走入傳統市場。掃街現場湧入不少外縣市支持者，有名來自高雄的媽媽表示，清晨4時便帶著兒子搭車趕來，兒子也是小柯粉。掃街沿途不少民眾高喊加油，有攤商興奮合影後，因心情大好主動將商品打折，讓不少買菜民眾撿了便宜，但也偶有婦女抱怨掃街人潮造成市場塞車。

針對基層規畫，張啓楷表示，柯文哲展現極高行動力，昨日首日long stay行程便工作到深夜11點半，總計17個小時。張啓楷表示，柯文哲已經檢查過嘉義黨部的空間，打算未來帶著筆電與睡袋直接睡在黨部。柯文哲對此表示，這能省下住宿費，並實際體驗地方生活。

柯文哲一行人隨後前往東市場鎮南聖神宮參拜，他在五文昌帝君神桌前停留許久，好奇查看考生祈求金榜題名的各類祈願卡。張啓楷表示，未來只要是假日，柯文哲都會盡量來到嘉義，若周一至周五時間許可也會安排駐點，目前已排定下周日與下下周日的行程。

談及藍白合進度，張啓楷表示，兩黨已有共識與誠意，相信很快能推出最強候選人。他認為柯文哲親自督軍嘉義市長選戰，不僅吸引媒體關注，也為民眾黨在嘉義的選情注入強心針。

柯文哲一行人前往東市場鎮南聖神宮參拜，他在五文昌帝君神桌前停留許久，好奇查看考生祈求金榜題名的各類祈願卡。記者李宗祐／攝影

