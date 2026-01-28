柯文哲任民眾黨「國家治理學院長」...周玉蔻酸「國家貪污學院」、王家俊：蔣介石總裁兼革命實踐研究院院長翻版

民眾黨今（28）日發布新一批主管人事命令，民眾黨前主席柯文哲為「國家治理學院長」，媒體人王家俊直言，完全是蔣介石總裁兼革命實踐研究院院長翻版；資深媒體人周玉蔻則大酸，「全名民眾黨『國家貪污學院』！院長柯文哲，實至名歸」。

民眾黨今日透過新聞稿表示，黃國昌在中央委員會中，布達新一波一級主管人事命令，包括柯文哲為國家治理學院長、基隆市副市長邱佩琳為指定中央委員、黃國昌兼任政策會主任委員、候任立委許忠信兼任政策會副主任委員。

黃國昌表示，邀柯文哲擔任國家治理學院長，更具指標性意義，「柯前主席常掛在嘴邊的一句話『眾人的智慧會超越個人的智慧』」，這正是國家治理學院2020年成立理念，一直以來始終以共融社會、國家治理為目標。

黃國昌說，未來由身經首都市長選戰、總統大選的柯文哲領軍，更全面地開辦「國政班」、「候選人訓練課程」，不僅強化民眾黨國政人才，更要擴大社會連結，吸引更多有志之士並加入民眾黨，為台灣的未來布局。

對此，王家俊今日在臉書發文評論「國家治理學院院長位階在黨主席之上，黨主席自貶為政策會主委，完全是蔣介石總裁兼革命實踐研究院院長翻版。」

周玉蔻也在臉書發文說，「國家治理學院院長？太low了啦！」應該叫「國家貪污學院」！

周玉蔻再大酸，「對了，全名民眾黨『國家貪污學院』！院長柯文哲，實至名歸」。

（圖片來源：王家俊、周玉蔻臉書、三立新聞）

