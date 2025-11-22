柯文哲低調回中央黨部辦公？黃國昌這樣說

▲民眾黨在新北投捷運站後方七星公園舉辦「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖」 活動，民眾黨秘書長周榆修（右起）、民眾黨主席黃國昌、北市議員黃瀞瑩、前主席柯文哲妻子陳佩琪都出席活動。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲身陷政治獻金、京華城容積率案，9月裁定7000萬交保後維持低調，儘量避開媒體鏡頭。不過，民眾黨組織部副主任蔡君婷日前在社群上傳一張柯文哲背影照，且位置就在中央黨部所在的台玻大樓，引發熱議。民眾黨主席黃國昌今（22）日澄清，柯文哲確實有在台玻大樓工作，但不是在黨部。

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩辦公室今日在新北投捷運站後方七星公園舉辦「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖」 活動，黃瀞瑩、民眾黨秘書長周榆修、前主席柯文哲的妻子陳佩琪、黃國昌都出席活動，黃國昌並於會前受訪。

媒體問柯文哲回到辦公室辦公，是否要透過柯文哲動地方選情，黃國昌說，其實柯文哲作為民眾黨最重要的領袖，其實民眾黨是一個很有制度的政黨。你們看的那張照片不是黨的辦公室，是在同一個棟大樓沒有錯，但柯文哲做事情很有分際的，黨部有黨部的空間，柯文哲他自己工作有他自己工作的空間。

黃國昌說，柯文哲也都非常的謹慎，他不方便透露說他現在工作的地點在什麼地方，因為畢竟牽涉到柯文哲他個人的選擇。柯文哲什麼時候想讓大家知道，這應該是柯文哲的決定，並不是他的決定。「我只能夠跟大家講說，主席辦公的空間不是中央黨部的空間，但是離我們非常的近，我有事情要跟主席討論的時候，隨時都可以找得到他。」

針對明年地方選舉，柯文哲有給什麼意見？黃國昌說，「太多了啦，這個沒有辦法用簡單的問題可以回答完」，整個布局持續地進行，越來越縝密，選舉的計畫當然不可能在這邊就這樣子跟大家講，講也講不完，可能講兩個小時都不一定講得完整。

