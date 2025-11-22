柯文哲低調回民眾黨中央辦公？ 黨魁出面澄清：只是同棟大樓
日前媒體報導前民眾黨主席柯文哲疑似低調回到民眾黨中央黨部辦公，對此，民眾黨今（22）日澄清，柯文哲辦公空間並非黨部，而是位於同棟大樓，距離黨部相當近，有事要討論則可以隨時找到人。
民眾黨主席黃國昌22日上午出席北市議員黃瀞瑩舉辦的「台灣有愛民眾溫情，士北有姐寒冬送暖」園遊會時澄清，柯文哲辦公空間並非中央黨部，而是位於同一棟大樓內，距離黨部非常近，有事討論時隨時都能找到人。
黃瀞瑩舉辦「台灣有愛民眾溫情，士北有姐寒冬送暖」園遊會，黃國昌在會前受訪表示，柯文哲是民眾黨最重要的領袖，但民眾黨是一個有制度的政黨。他強調，民眾黨組織部副主任蔡君婷日前於臉書貼出的柯文哲背影照片，拍攝地點不是黨的辦公室，雖然在同一棟大樓沒錯，但柯做事情很有分際，「黨部有黨部的空間，柯自己工作有自己工作的空間」。
他指出，柯文哲在各項事務的執行上面也都非常謹慎，因此他不方便透露柯現在工作的空間在什麼地方，畢竟牽涉到個人選擇，柯什麼時候想讓大家知道，這是柯的決定並不是他的決定。他只能夠跟大家講，柯文哲辦公的空間不是中央黨部的空間，但離民眾黨非常近，他有事情要跟柯討論的時候，隨時都可以找得到人。
談及柯文哲是否關注他與國民黨主席鄭麗文的會見，黃國昌直言，柯文哲當然關心，也有表示一些看法，柯覺得氣氛非常融洽，也往正確的方向在邁進。他透露，他與柯文哲彼此在討論相關事務時，都不是短期的事情，而是比較著眼於長遠民眾黨整體的發展，當然對於目前國內外的形勢，也都會深入交換意見。
