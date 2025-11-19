柯文哲低調復出 悄回民眾黨辦公

前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，預計12月11日展開言詞辯論，據了解，柯文哲近期已低調回到民眾黨中央黨部台玻大樓的2樓辦公室辦公，包括民眾黨主席黃國昌在內，若有議題想請益時，都可與柯文哲接觸；且柯也陸續與黨內地方議員討論2026選舉，了解該區是否需要「母雞」角色。

民眾黨組織部副主任蔡君婷日前於臉書貼出一張柯文哲背影照，表示「我前面的這位老先生，其終身學習的態度與精神，著實令人深感敬佩！」柯文哲當時透過大螢幕學習AI課程，所在之處正是民眾黨中央黨部會議室，但蔡不到35分鐘後就緊急撤下該篇文章。

此外，民眾黨黨代表、北市前觀傳局長劉奕霆日前為拍攝網路節目，前往台玻大樓找祕書長周榆修，也遇到正在2樓辦公的柯文哲，並透露柯「先問我現在幾個小孩，然後又問我工作好不好，接著就開始滔滔不絕地說起話來」。

據了解，柯文哲已低調回到中央黨部2樓辦公，該區過去就是柯文哲辦公室，在被羈押1年期間，內部擺設幾乎沒有異動，也意味著民眾黨堅信該辦公室「主人」遲早會回歸。

黨內人士表示，在柯文哲交保後，北檢以柯與證人接觸為由提抗告，但後來北院維持原裁定，並明確界定「不得與同案被告以及尚待傳喚的證人接觸」，也就是說，民眾黨中央黨部證人全數傳喚完後，就不存在該問題，但儘管柯已回黨部辦公，除非黨內有人主動請益，柯也不太會插手黨務。

不具名的民眾黨地方民代證實，近期已與柯文哲碰面，除了閒話家常以外，柯也詢問2026地方選舉狀況，以及了解該區是否應該提名「母雞」，帶動小雞選情。

而民眾黨團主任陳智菡日前在直播透露，柯文哲計畫要寫書；民眾黨副祕書長許甫更提到，柯文哲因在看守所讀很多書，在與官司無關狀況下，會透過錄製節目分享書中啟發。據悉，該節目預計在12月中下旬正式推出，且每周播放1集，讓柯文哲逐步曝光。