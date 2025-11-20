柯文哲低調重返民眾黨中央 傳著手布局2026選戰

前民眾黨主席柯文哲涉及京華城及政治獻金案，即將於12月11日展開言詞辯論。據了解，柯文哲近期已悄然返回民眾黨中央黨部台玻大樓2樓的辦公室工作。包括現任民眾黨主席黃國昌在內的黨內人士，若有議題需要請益，都可直接與柯文哲接觸。此外，柯文哲也已開始與黨內地方議員討論2026年選舉事宜，了解各選區是否需要安排「母雞」角色帶動選情。

柯文哲被發現日前已經悄悄出現在民眾黨中央黨部（報系資料照）

民眾黨組織部副主任蔡君婷日前曾在臉書發布一張柯文哲的背影照片，並寫道：「我前面的這位老先生，其終身學習的態度與精神，著實令人深感敬佩！」照片中柯文哲正透過大螢幕學習AI課程，地點正是民眾黨中央黨部會議室。然而，蔡君婷在發文不到35分鐘後便緊急將貼文刪除。

民眾黨黨代表、台北市前觀傳局長劉奕霆也證實曾在台玻大樓遇見柯文哲。劉奕霆表示，當時他為拍攝網路節目前往尋找民眾黨秘書長周榆修，恰巧遇到在2樓辦公的柯文哲。劉奕霆透露，柯文哲「先問我現在幾個小孩，然後又問我工作好不好，接著就開始滔滔不絕地說起話來」。

據了解，柯文哲所使用的辦公室位於中央黨部2樓，這裡過去一直是他的辦公場所。在柯文哲被羈押的一年期間，辦公室內部擺設幾乎沒有變動，顯示民眾黨始終堅信這個辦公室的「主人」終將回歸。

柯文哲京華城案 12月11日展開言詞辯論（攝自中天新聞）

黨內人士表示，柯文哲交保後，北檢曾以柯可能與證人接觸為由提出抗告，但北院維持原裁定，並明確界定「不得與同案被告以及尚待傳喚的證人接觸」。這意味著，一旦民眾黨中央黨部的證人全數完成傳喚後，接觸限制便不再存在。不過，儘管柯文哲已回到黨部辦公，但除非黨內人士主動向他請教，否則他不太會介入黨務運作。

一位不具名的民眾黨地方民代證實，近期已與柯文哲見面。除了日常閒談外，柯文哲也詢問了2026年地方選舉的準備情況，並了解各選區是否應提名「母雞」級人物，以帶動其他候選人的選情。

民眾黨團主任陳智菡日前在直播中透露，柯文哲計畫撰寫新書。民眾黨副秘書長許甫則提到，由於柯文哲在看守所期間閱讀了大量書籍，他將在與官司無關的情況下，透過錄製節目分享書中啟發。據悉，這個節目預計於12月中下旬正式推出，每週播出一集，讓柯文哲逐步增加公開曝光的機會。

