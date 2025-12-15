即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

民眾黨前主席柯文哲，擔任台北市長期間涉入京華城弊案，去年（2024）12月被檢方依收賄、圖利等罪起訴28年6月有期徒刑，並在今年（2025）9月結束羈押禁見狀態；台北地院今年開庭審理後，直到今（15）日已進入言詞辯論階段，北院更傳喚柯文哲等9名被告。稍早最新消息，柯文哲已經抵達北院，只見對方身穿西裝外套與襯衫，並向支持者揮手致意後，就迅速進入法院，相關畫面也隨之曝光。

柯文哲擔任台北市長期間，涉嫌收賄、圖利京華城容積率暴增，台北地檢署去年接獲告發後就著手偵辦，並在去年（2024）9月認定其涉嫌重大將其羈押禁見；檢方在同年12月宣布偵結起訴柯文哲等人，柯文哲更被求刑28年6月有期徒刑。

廣告 廣告

台北地院今年3月開始審理京華城弊案後，柯文哲同年9月才完全結束羈押狀態，而北院祭出必須配戴電子腳鐐等措施；時至今日，京華城弊案已到言詞辯論階段，北院更在今日傳喚柯文哲等9名被告到庭說明。

快新聞／柯文哲來了！赴北院進行京華城案辯論 畫面曝光

民眾黨前主席柯文哲。（圖／民視新聞）

只見柯文哲搭乘白色轎車抵達北院門口前，他打開車門後，以穿著西裝外套與襯衫公開亮相，並向站在外面的支持者揮手示意，最後也不多談就迅速走入北院，相關畫面也隨之曝光。更多最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／柯文哲來了！赴北院進行京華城案言詞辯論 畫面曝光

更多民視新聞報導

黃國昌不敢提倒閣？周軒揭他怕「這事」發生 批：法盲少假鬼假怪

又來了！中國派11機艦擾台 1架次越中線闖我西南空域

京華城案辯論登場！應曉薇赴北院下車鞠躬 女兒陪同畫面曝

