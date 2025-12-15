柯文哲偷了台北市民63億 圖利京華城121億

民眾黨前主席柯文哲弊案今辯論，由檢察官先對京華城案進行論告。（鏡報董孟航）

柯文哲弊案最終辯論今（15）日登場，一開始柯文哲又為了法庭播送問題耗了半小時後，由檢察官針對京華城20%容積獎勵是否合法？柯文哲等被告是否明知違法？柯文哲等被告是否涉收賄？等3大主要爭點進行論告，檢察官指出，柯文哲圖利京華城121億元，若柯文哲依法辦理，台北市府可取得京華城至少63億元回饋，但柯文哲卻讓京華城不用付1毛錢給市府，就取得價值121億元的20%容積獎勵。

檢察官認為，這是一個貪污的法律案，但被告柯文哲卻將此案綁上政治，常以「某政黨不用永遠執政」等政治語言來面對，檢察官強調「清清白白」不是廉價的口號，對於貪污案，不能因被告是柯文哲就有不同標準，在市長室收錢的柯文哲對於在京華城案指示過的事及「小沈1500」都以不知道不清楚來帶過。

今天庭訊一開始，已認罪的被告邵琇珮由律師要求遮隱她面容及變音獲准，隨後審判長江俊彥表示，依高院裁定，會在判決後將言辭辯論及宣判時的錄音錄影公開播送，柯文哲的律師則是爭取讓柯文哲在最後陳述及量刑辯論時也錄音錄影，審判長表示，法律的規定就是只有言辭辯論及宣判錄音錄影，接著有旁聽網紅要求臉打碼賽克，審判長江俊彥以於法不符，請不想曝光的旁聽者自己戴口罩。

台北地院今傳喚柯文哲、沈慶京、應曉薇、彭振聲、黃景茂、吳順民、李文宗、張志澄、邵琇珮等9被告出庭，由檢察官針對京華城弊案進行論告，檢察官指出，柯文哲在擔任市長期間，曾多次公開談論都市更新政策，並親自出席相關論壇與簡報。從卷證資料、幕僚簽呈內容及證人供述可見，京華城案自始即不符合都市更新適用要件，相關市府內部單位也曾表達疑義，提醒涉圖利，但柯文哲等共犯仍在多個關鍵節點指示推動，如柯文哲於2020年3月10日市府便當會裁示，將尚未正式送件的京華城陳情案提送委會研議，後續又核決相關簽呈、公展及都審程序，檢察官認為，柯等被告這些行為顯見明知違法而持續護航京華城案。

關於京華城最終取得20%獎勵容積是否合法？檢察官認定，京華城土地原先經台北市政府核定容積率為560%，並已刪除12萬平方公尺的允建樓地板面積；行政法院也判決台北市政府合法，也就是台北市府不必給京華城12萬平方公尺容積，但柯文哲與彭振聲等市府高層在沈慶京的陳情下，主導下讓京華城案未依合法的土管條例80條之2辦理，免除了京華城要回饋7成獲利給市府的義務，而是違法以準用都市更新相關規定的方式，讓不屬於都市更新的京華城案，創設智慧城市、韌性城市、宜居城新3 項標章取得容積獎勵，讓京華城換個方式以取得20%容積獎勵的名義獲得12萬平方公尺容積。

檢察官指出，這20%的容獎就是12萬平方公尺樓地板面積的變形，依據台北市府委請專業公司的鑑價，京華城獲得的20%容積獎勵價值121億餘元，京華城取得韌性城市等3項標章成本為23億元，若柯文哲依土管條例辦理京華城案的容積獎勵，台北市府在京華城取得價值121億餘元的容積獎勵後扣除23億元成本後，淨利約90億元，依法得回饋7成淨利即約63億元給台北市府由市民公享，但柯文哲等被告卻圖利京華城逾121億元，讓京華城連1毛錢回饋都不用付給台北市府。

