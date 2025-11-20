柯文哲備戰訴訟言詞辯論 黃國昌預告：之後有較多公開活動

民眾黨創黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民眾黨主席黃國昌昨與國民黨主席鄭麗文進行「鄭黃會」，外界關注民眾黨創黨主席柯文哲是否之後也有機會一起會面，黃說，柯從未離開，未來等司法告一段落，相信有機會在不同場合看見柯。而柯近期也回黨部辦公，還經常鑽研AI。黃國昌今（20日）透露，他跟柯文哲一週至少見面2次，並預告在柯言詞辯論後，會有比較多的公開活動。

黃國昌上午於立法院接受媒體聯訪，被問到柯文哲未來是否會現身協助輔選、造勢，黃先是回稱，「各種方式啦」，他說，其實柯文哲一直都很關心，不管是台灣目前所面臨到的各項的困局，以及怎麼樣幫台灣人民找到出路，也正是因為這樣，昨天才會送鄭麗文一盞燈，期許彼此共同為台灣點亮一盞燈，一起朝向有光的方向前進。

廣告 廣告

黃國昌指出，他跟柯文哲其實一週最少見兩次面，討論議題非常廣泛，從台灣目前所面臨的困境，在立法院裡的、司法改革等議題，以及2026年選舉黨內外情況的佈局，雙方都其實深入交換意見。

黃國昌說，只不過，柯文哲因為現在面臨民進黨司法上的追殺，所以還是希望他能夠多花一點進行訴訟上的準備。因為畢竟12月時，就要進行所謂的言詞辯論，當然很遺憾，就是所通過的法庭直播法律，後來被司法院可能是心虛吧，「把它掏空了」，法庭直播變法庭記錄片。

黃國昌痛批，因此，現在在緊鑼密鼓準備怎麼樣在12月言詞辯論庭時，讓那些檢察官的惡行惡狀可以攤在陽光底下、中華民國檢察官現在可以去捏造筆錄，可以在筆錄裡去登載證人沒有所講的事，可以去恐嚇證人、可以去威脅證人，可以進行不正訊問，甚至起訴書上的記載跟證據完全不相符，出現了這些荒腔走版的行徑，如此違法濫權的檢察官，現在是躲起來，甚至還高升為主任檢察官，在在印證民進黨要的就是鷹犬、要的就是打手。

黃國昌強調，但這件事攸關的，絕對不是柯文哲個人的清白而已，而是台灣的司法正義、台灣的國家正義，不能夠讓民進黨這樣繼續搞到沈淪。那柯文哲接下來還是會盡量在他有空時，跟他討論適當的方式，那相信大家應該很快會見到，他覺得可能在言詞辯論之後，會有比較多的公開活動。

※Newtalk提醒您：

#遠離毒品，少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害，戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

外委會通過譴責中共通緝沈伯洋案 黃國昌譏賴清德「求助韓國瑜」：問題解決了？

「藍白合」邀柯文哲一起？ 黃國昌：留時間讓柯面對司法訴訟