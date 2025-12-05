柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇

▲前民眾黨主席柯文哲直播自爆2026自動請纓南部。（圖／擷取自柯文哲YT）

[NOWnews今日新聞] 前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標可能是台南市、高雄市，「到時候，賴清德真的有被打趴的危險」。

柯文哲昨晚在直播中，和黃國昌討論到民眾黨2026年九合一大選的布局時，竟無預警脫口「自動請纓住南部」，讓黃國昌急忙打斷，要他先把12月的言詞辯論完成。

廣告 廣告

對此，周玉蔻在臉書發文表示，柯文哲直播脫口「自動請纓去住在南部」這番話的背後劇本不能掉以輕心，「如果一審判決宣布、定讞前還可以選2026，我判斷他去台南或高雄參選市長，台南目前可能性更高的機率接近百分之百。」

周玉蔻指出，名嘴溫朗東方也認為，如果柯文哲出來選，台南市最有可能；周分析，台南市現在民進黨爭取提名人撕殺血腥，初選後必然分裂，柯文哲若有機會和資格出戰，謝龍介讓出候選人的可能性極高，「柯文哲獲勝所謂『復仇』的目標恐怕果真會實現，到時候，賴清德真的有被打趴的危險」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

合體直播！柯文哲笑黃國昌「爐主」 預言民眾黨未來最大危機

擔心黃國昌「一副要被抓走的樣子」！柯文哲吐槽：還吹牛D槽很滿

台灣也有翻牆的一天！中央禁小紅書 蔣萬安問這句酸度爆表