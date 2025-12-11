柯文哲全直播遭拒怨「乾脆戴面具」 審判長：戴口罩自備馬賽克可

柯文哲抱怨法庭直播不如他所願。

台北地方法院今（11日）審理民眾黨前主席柯文哲涉及的京華城案，原先柯文哲與律師團聲請全程「法庭直播」，但遭北院裁定僅能在宣判後5天內上網「公開播送」錄影內容。審判長在庭上說明錄影範圍時，明確表示將不包含被告「最後陳述」的部分，柯文哲當場發難：「怎麼做半套？」、「要做就做，哪有做半套的！」

柯文哲等被告聲請法庭直播遭拒後，向高等法院提起抗告，要求法庭應全面直播。在今天的證據提示庭中，審判長先行整理了公開播送法庭錄影的相關規則，強調依照《法院組織法》規定，錄影範圍原則上僅限於檢控與被告答辯的言詞辯論階段，不包含量刑辯論、沒收辯論與被告最後陳述的環節，這項限制引發柯文哲的不滿，他認為最後陳述部分也是言詞辯論的範圍，都應納入公開。

廣告 廣告

對於法庭錄影的限制，柯文哲當庭抱怨，他理解法庭直播困難重重，但既然要公開就應完整公開，並脫口建議：「有人如果不想被拍到的話，以後就戴面具出庭好了！」同案被告會計師端木正也對隱私權表達擔憂，已提起抗告要求遮蔽影像。

審判長隨後解釋，被告若有話想說，可以在辯論時就說完，同時針對「戴面具」的要求明確表示不允許，因為戴面具將破壞法庭的莊嚴性，但戴口罩則可視為「自備馬賽克」。

目前，是否要將錄影改為全程直播，將由高等法院統一裁定。合議庭當庭提醒其他尚未提出抗告的被告，若認為有隱私需求，需要變音、變像處理，必須在言詞辯論結束前提出聲請。京華城案將於下週一（15日）起正式進入言詞辯論階段，預計連續進行八個工作天，因此，高院的抗告裁定結果，將直接影響下週言詞辯論能否採行直播。





更多《鏡新聞》報導

曝柯文哲搭車書不讀了改追「萊爾校長」 叮囑她上節目勿談國政

認了收100萬替柯文哲打造「小草社群」 邱復生庭上曝計畫喊卡

李文宗認了對外自抬市府職稱 證稱柯文哲與橘子「是一組」