柯文哲再成決定性人物？沈政男曝新北民調關鍵 預言李四川「三腳督勝算」

藍綠白積極備戰2026大選，國民黨卻因整合問題仍有不少人選懸而未決，精神科醫師沈政男近日在影片中，針對新竹縣與新北市選情提出分析。沈政男指出，新竹縣部分，徐欣瑩不論國民黨最終採取全民調或「三七制」初選，都有高度勝算出線。關鍵不在制度本身，而在初選民調的計算方式是否被忽略。

沈政男透過YouTube分析，徐欣瑩不傾向黨內三七制初選，主要是擔心黨員投票30%會對自己不利，但真正該計較的，其實是民調究竟採「對比式」還是「互比式」。兩種算法差距甚大，卻常被輕忽，反而模糊了對自身優勢的判斷。

民調數字怎麼解讀？數據其實對徐欣瑩有利

新北市：同樣民調，為何解讀差這麼多？

藍白合最後會是誰？沈政男斷言這人出線

