柯文哲再成藍白破口？秦慧珠:「絆腳石」別嘴X

柯文哲出席支持者座談會，言論引發藍營基層不滿。（圖／東森新聞）





民眾黨前主席柯文哲言論再度惹議，昨（18）日他與支持者座談當中，開酸國民黨不要太高估自己實力，因為大罷免能夠32比0，很多人是為了救阿北才去投票的，他還嗆聲蔣萬安推動的營養午餐政策是騙選票，這讓藍營基層非常不滿，議員楊植斗怒嗆白目，秦慧珠更直接要他別嘴賤亂講話，成為藍白合最大的絆腳石。

民眾黨前主席柯文哲vs立院黨團主任(眾) 陳智菡：「國民黨不要太高估他的實力，哈哈哈哈哈，（唉呀唉呀唉呀，危險發言危險發言）。」

廣告 廣告

熟悉的柯文哲回來了，那張嘴又張開了，連當初2024不挺藍白合的戰狼小姐姐，都知道這樣危險了，一旁的秘書長周榆修、黨主席黃國昌真的好尷尬，畢竟大環境促成藍白合，只是這盟友的定義，柯文哲始終是自我主義。

民眾黨前主席柯文哲：「要不是32:0我應該還在裡面，我相信很多人都是為了要把阿北救出來去投票的。」

大罷免32:0在野的勝利，柯文哲簡化後的語言，卻只對自己有利，現在藍白兩陣營喊得多激情，柯文哲的酸言酸語就有多苦情，但其實只有他心中沒這份情。

國民黨副主席蕭旭岑：「我們這些國民黨的立委朋友，真的是對民眾黨支持者發自內心的感激，所以我們是真的是用謙卑的態度，來思考柯文哲主席這句話。」

國民黨副主席蕭旭岑對民眾黨態度放到最軟，就被解讀是想降溫滅火，因為柯文哲的話實在太點火。

民眾黨前主席柯文哲：「營養午餐免費你知道，其實它基本上就是一個民粹的政治，這大家都曉得，好啦我也知道你在騙選票，不過還好啦，還可以接受就是這樣。」

台北市議員(國) 楊植斗：「柯文哲心直口快，有點白目的個性，會讓國民黨的朋友，聽起來很刺耳，建議柯前主席可以跟蔣市長多交流意見，以免被見縫插針，破壞藍白合作的默契。」

2024總統大選藍白合選前分裂，這在野的傷疤才剛癒合，是誰手癢又要掀開，看來2026甚或2028藍白合是民意的大勢所趨，這位貢高我慢施主，恐怕得好好自拘。

台北市議員(國) 秦慧珠：「請柯文哲自重，站在藍白合的大前提下，不要嘴X隨便亂講話，未來的藍白合日子裡，柯文哲會是藍白合最大的絆腳石。」

柯文哲的打綠踩藍招數始終沒變，對基層來說，想推翻綠營你最好惦惦，小心別成為藍白合破口，否則支持者一去不回頭。

更多東森新聞報導

又擾金門海域 海巡強勢驅離中國海警船

鄭麗君「凱旋」將代表綠戰北市? 蔣：持續推市政

陳玉珍自稱「福建金門人」 加碼回應：依憲法如實說明

