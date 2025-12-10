即時中心／高睿鴻報導

前民眾黨主席柯文哲因涉多樁貪汙、政治獻金等案，近兩年官司纏身，備受國人矚目的京華城案、政治獻金侵占案，目前都還在審理階段。但他仍頻頻出招、試圖用各種手段向國人證明清白；近日，柯更依據國會6月底新通過的《法院組織法》，聲請法庭直播。然而，北院雖裁准「准予公開播送」，但卻僅允許「宣判後5日內錄播」；對此，柯文哲律師團強硬反擊，認為依法理應「現場同步直播」，因此將向高等法院提抗告。

國民黨與民眾黨挾人數優勢，今（2025）年6月推出新版《法院組織法》，要求法院必須播出開庭過程。但針對京華城案，北院卻解讀，可以「宣判後錄播」的方式辦理，遭在野黨猛轟無視新法；據悉，為柯文哲辯護的律師團，同樣在抗告書寫道，「宣判後5日內錄播」是司法、行政侵害審判獨立，架空法官決定何謂適當方式之權限，為確保審判獨立，故提起抗告。

快新聞／柯文哲再提抗告！要求法庭現場直播 不服北院裁定「宣判後才能播」

民眾黨前主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

律師團搬出《法院組織法》，提到雖新法已准許法官，以「適當」方式公開播送，所以當然也包括現場同步直播；然而，司法院卻依照《法院組織法》授權，訂定「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」的行政規則，利用此方式推翻現場直播的可能、親手改為「只能宣判後五日內錄播」，顯示行政司法單位已侵害法官獨立審判。

綜上所述，律師團決定向台灣高等法院提出抗告，希望後者可撤銷北院裁定、改為准許現場公開直播。

