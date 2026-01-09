柯文哲再赴立院拜會 韓國瑜贈「這四字春聯」

即時中心／徐子為、黃彥翔報導

前民眾黨主席柯文哲在民眾黨團總召黃國昌、民眾黨立委陳昭姿的陪同下，今（9）天下午1時40分拜會立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，將觸及人工生殖法議題，韓國瑜當場則送上立法院春聯「馬上幸福」給柯文哲。

柯文哲說，他本來就和韓國瑜交情不錯，朋友也可以約吃飯喝茶，不必「搞得像黨對黨談判」，地點在立法院第二會客室。民眾黨立法院黨團表示，今天該行程為閉門拜會，故不發採通。



昨天也傳出民進黨籍立委王世堅，也主動表達要一同參與拜會。對此，王世堅本人昨晚發聲澄清，這與事實不符，並非主動要求，今天為避免誤會，不會出席。





