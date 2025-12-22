社會中心／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲，涉入京華城弊案以及政治獻金案，北院馬拉松式開庭，今天（22日）針對政治獻金案進行最終言辭辯論，檢方一開庭砲火就相當猛烈，直言柯文哲過去常說自己等於民眾黨，但是民眾黨的錢，並不等於柯文哲的錢。

一下車臉上帶著笑容，前民眾黨主席柯文哲，一身黑西裝搭配招牌高腰褲，再次現身北院。

記者vs.前民眾黨主席柯文哲：「市長今天還是要幫李文宗喊冤嗎。」





京案、政治獻金案柯文哲再開庭！ 檢直言：民眾黨的錢不等於柯文哲的錢

柯文哲再開庭 檢方:民眾黨的錢不等於柯文哲的錢（圖／民視新聞）

面對提問，柯文哲只露出尷尬笑容，並不回應，但支持者們，為了挺他，不光製作大型看板，也印製文宣品發送。

抗議民眾也沒有缺席，22號一早，北院針對柯文哲涉入政治獻金案進行最終言辭辯論，檢察官砲火猛烈，在庭上直言，柯文哲常說自己等於民眾黨，民眾黨等於柯文哲，但是民眾黨的錢，不等於柯文哲的錢，挪用就是違法，並且提出柯文哲跟李文宗的訊息，指出柯文哲對於民眾黨、木可公司、眾望基金會，台灣新故鄉智庫協會，有實質的掌控權，而且會把民眾黨的人事、財務，挪用到眾望基金會，這就違反政治獻金法。





非本案律師 包盛顥：「按照政治獻金法第23條，在選後四年內，應該要按照法令規範的目的來使用，例如支付當選後與公務有關的費用，如果四年內沒有使用完畢，依法應該繳交國庫。」

過去開庭，柯文哲多次幫高中同學李文宗喊冤，但是面對檢察官提出的證據，還能夠信心滿滿嗎？隨著馬拉松式開庭進入倒數，真相也將水落石出。

