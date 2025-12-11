柯文哲出庭再批檢察官搞垮公務員 點名2個可疑證人

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案，11日下午繼續開庭進行證據提示。供訴證據提示完畢後，柯文哲忍不住針對一連串的證據、證人名單表示意見，強調全案有2個可疑證人4個被認罪的被告，可疑的證人一是時任台北市秘書長的蘇麗瓊，另一個就是台北市前副市長林欽榮，尤其針對林欽榮的證詞，強調林欽榮「講的和做的根本不一樣」。

聽了一早上供訴證據提示，下午開庭，柯文哲忍不住舉手發言，再次提到法官曾說「司法是脆弱的」，反問法官有沒有想過，一般老百姓面對司法「更是脆弱」，並當面質問蒞庭檢察官「你們還是要為起訴書背書嗎？要和林俊言綁在一起嗎？」

柯文哲並自己整理了全案共有2個可疑關鍵證人、4個認罪被告。認罪的包括鼎越開發前董事長朱亞虎，強調事情也不是他在主導、錢（政治獻金）也不是他出的，卻屈服在檢察官的威嚇下認罪。

另一個認罪的是威京集團法務經理陳俊源，前4次偵訊都不認罪，第5次卻認了，說實在就是花錢消災、認罪換免刑。檢察官認為陳俊源身為法務經理，應該知道所謂的「認罪」是什麼，這一番話可知背後的邪惡？第3個認罪的則是台北市都發局前總工程司邵琇珮。

柯文哲強調，邵琇珮是認真、盡責，也很單純的公務人員，只不過是檢察官說她有罪她就認了，背後也是在保護自己的公務員職務。但出庭作證證詞讓檢察官不滿意，就被威脅要辦偽證罪，結果卻間接害死台北市前副市長彭振聲的妻子。而彭振聲為何認罪，其實4個人都知道，此案的目的是在找柯文哲的麻煩，他們都只是為了自保。

至於2個可疑關鍵證人，一個是蘇麗瓊，一個就是林欽榮。林欽榮的2個論點被檢察官採用，一是訴訟期間不可以受理陳情，二是不可用都市計畫法第24條辦理容積獎勵。柯文哲強調，林欽榮自己當過副市長，怎麼會不知道訴訟期間仍可以接受陳情？何況「凡走過必留痕跡」，林欽榮講的根本和做的不一樣，出庭完就回到高雄市去修改樹計畫法高雄市施行細則，所以到底出庭作證時是忘記了，還是根本在說謊。

柯文哲強調，監察院提出糾正文，台北市政府回函也表示沒有違法疑慮，除了蘇麗瓊、林欽榮以外，所有公務員都說合法，檢察官怎可認定就是違法？要告也去告都委會，怎麼會告他？此案影響太多無辜的人，沈慶京無論有罪沒罪，公司也就完了。李文宗只因為一封簡訊，就被羈押10個月。此案也搞垮了台北市的公務員，他交保後才知道當時市府公務員都在開玩笑「你被傳訊了沒？」檢察官重創了台灣民眾對司法的信任。

