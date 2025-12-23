柯文哲出庭流淚！看到陳佩琪跪著擦地板 強調絕無侵占政治獻金

記者楊佩琪／台北報導

▲柯文哲出庭否認侵占政治獻金，提到陳佩琪跪著擦地板，忍不住流淚。（圖／資料畫面）

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金公益侵占、背信案，23日下午續行柯文哲及律師團答辯。柯文哲先獨自1人一口氣講了40分鐘，痛批檢察官就是為了辦柯文哲，所有人都說沒違法，卻硬要起訴。柯文哲強調自己絕對沒有侵占政治獻金一毛錢，檢察官至今也沒搜到任何證據。提到自己在拘留室時，聽到隔壁的彭振聲不斷在吐，忍不住哽咽。又提到任職台北市長期間，晚上回家看到妻子陳佩琪趴在地上擦地板，也忍不住流下眼淚。

柯文哲提到現在最痛恨民進黨的不是他，是陳佩琪。也提到因京華城案被牽扯的李文宗、彭振聲、邵琇珮、陳俊源，4個人都是檢察官林俊言偵辦的。特別提到第一次被關在法院拘留室時，聽到隔壁房的彭振聲不斷嘔吐，因彭振聲有低血鈉症，卻一直只能吃麵包和純糖飲料「把他關久一點，他可能死在裡面。」說到這裡柯文哲忍不住哽咽。

柯文哲表示，自己是很節儉的人，當台北市長時，有一天晚上10點多回家，一開門就看到陳佩琪跪在地上擦地板。此時柯文哲漲紅著臉流淚，書記官還趕緊遞上面紙。

柯文哲表示，政治獻金案檢察官將他起訴求刑13年6月，KP秀的票房收塑都被認為是侵占，檢察官可能很得意，因為這些指控有很好的新聞效果，幫政論節目衝高收視率，但根本搞錯重點，重點是政治獻金有沒有合法使用，不是爭執政治獻金是個人的還是國家的。

柯文哲強調，他從來都沒說過政治獻金是他個人的，都是支持者捐給他和民眾黨及第三勢力發展用的。動用國家機器查了1年，包括他和妻子陳佩琪、3個子女的帳戶都被查，住家、辦公室、黨部、助理的家，全面抄家搜索。結婚時母親給陳佩琪的項鍊首飾、兒子滿月的金手環都查了，甚至失智多年的岳母、死去多年的岳父的帳戶也被查「你們做夢也沒想到柯文哲竟然這麽乾淨？」

起訴書主張政治獻金屬於國家，若依此邏輯，2024年總統大選結束，賴清德、侯友宜是否也得比照偵辦？政治獻金本就可以在合法規範下，由參選人運用在員工薪資、政黨發展、宣傳、活動等，同樣的制度為什麼到了他身上，突然變成有罪？還是檢察官口中的「公平」，只是用來辦柯文哲？

柯文哲表示，他傳給幕僚的簡訊裡出現「投資」、「創投」2字，就認定是商業投資，KP秀在宣傳中提到「募款」，就認定侵占政治獻金，這根本是「現在文字獄」。總統大選後，因為競選總部關閉，無法作為員工的投保單位，因此有些人就轉到木可公司，實際還是處理競選總部的收尾，薪資由政治獻金剩餘款支付，監察院說合法，其他候選人也這麼做，為什麼到了他就不行？

把競選小物的販售所得當政治獻金，那「賴桑小舖」、「小英商號」、「扁帽工廠」？是否也要起訴陳水扁、蔡英文、賴清德？檢察官說他透過木可公司侵占自己的政治獻金「我為什麼要侵占我自己的政治獻金？」有查到哪一筆錢用在私人支出？

柯文哲也要檢察官走出地檢署、法院看一看，去台南、高雄看一看，民進黨正在版裡初選，每個候選人都在比誰的看板多，最貴的掛一下要100萬，他在選舉期間全國掛的看板數量還不及這些初選候選人在一個區的量。

柯文哲表示，他不喜歡麻煩別人，不想欠人情，總統大選期間沒辦任何募款餐會，最後靠小額募款打完選戰，募來的錢都是用來發展黨務和選舉「我沒有把政治獻金當作私人財產」，有做不好的地方，但絕對沒有違法的念頭，更沒有侵占意圖。

柯文哲再次提到1年多來他有3個感想，一是牽連、傷害太多無辜人，二是如果用平常心來辦案，不會造成這麼大後遺症，太針對性辦案，對他本人當然不公平，更嚴重的事司法失去人民的信任。第三就是政治干預司法，強調日後他會想辦法，在他能力範圍內，盡量保持台灣司法的獨立性。

柯文哲也向法官提出2個問題，一是請法官考量過去十多年來台灣的選舉實務，及普遍民意、主關機關見解。民眾黨是新興政黨，有需要改進的地方，但不是壞人，絕對沒有挪用政治獻金做私人使用。

