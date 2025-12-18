柯文哲出庭被捏臉！女子身分曝光 白營粉專嗆這2字

政治中心／綜合報導



民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，北院自15日起一連8個工作天傳喚柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京共11名被告出庭。而在今（18）日柯文哲步入北院時，突遭1位女性擁抱、搓臉，如今她的真實身分也曝光，相關行徑也被臉書粉專《民眾講堂－全民參與共榮平台》砲轟，「這到底是什麼白Ｘ自以為是的行為？」，也掀起網友兩派論戰。





民眾黨前主席柯文哲今（18）日以一身藍色格紋西裝走進北院。（圖／民視新聞）

柯文哲今（18）日以一身藍色格紋西裝走進北院，現場除了支持者外，對街還有1名舉著「阿北騙錢」旗幟的抗議男子；而在柯文哲準備上樓時，一旁突然有名女子上前擁抱柯文哲，之後更是情緒激動地捏一捏、搓一搓柯文哲的臉，相關畫面在網路上瘋傳，網友們也相當好奇這名女子的真實身分。

女子情緒激動地捏一捏、搓一搓柯文哲的臉。（圖／民視新聞）





對此，粉專《民眾講堂－全民參與共榮平台》則對女子聲援的行徑十分不買單，在Threads、臉書發文開嗆「這到底是什麼白Ｘ自以為是的行為？握手擁抱就算了，揉他臉是什麼意思？熱情跟親切不是這樣用的，這叫不尊重，不要拿熱情跟親切，當作不尊重對方身體的藉口」。

女子熱情擁抱柯文哲。（圖／民視新聞）





文章中進一步分析了柯文哲的舉動，透露柯的手明顯有在阻擋，認為柯文哲的狀況本來就不喜歡陌生人肢體接觸，很多東西都是當了市長以後，為了粉絲慢慢讓自己去學習接受大家的碰觸，強調「就算是認識的人，這樣突然搓對方臉也非常沒禮貌，幾歲人了？給點尊重很困難嗎？」甚至開酸「沒有看到那麼多媒體在拍是不是？閃光燈一多還來勁了？」。

《民眾講堂－全民參與共榮平台》對女子聲援的行徑十分不買單。（圖／翻攝自 Threads ＠tpp_lecturehall）





文章出爐後，就有網友透露，這名女子正是民眾黨彰化縣議員張雪如，但粉專依舊認為她行為不夠恰當，持續開轟。不過網友們則有不同看法，「雪茹姊本來就是很熱情的長輩，謝謝你會為阿北思考這麼細節，但這真的不需要抱持譴責的角度去看待，阿北也是笑笑的」、「鄉下長輩對晚輩會有這樣的動作還算是正常，過度解讀了」、「她是一位阿北說三十顧茅蘆也要請到民眾黨的人，我不覺得阿北會介意她的熱情！」。

這名上前聲援柯文哲的女子，正是民眾黨彰化縣議員張雪如。（圖／民視新聞）





另外，也有一派網友認同粉專說法，「手上多少細菌就這樣摸在臉上！？」、「下次該改進」；前台中市觀光旅遊局長林筱淇也在該篇貼文底下留言，「即使是熱情使然，我覺得碰觸別人的臉／身體之前，應該先禮貌性詢問一下，先徵得對方同意會比較好」，坦言自己也不太能接受別人突然這樣，真的會嚇到，針對有網友認為粉專說話方式太過頭，她則表示「說話方式過頭，可以提醒。行為舉止過頭，也一樣可以提醒」。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

