柯文哲出庭認司法改革關鍵就是「圖利罪」 可參考「醫療除罪化」

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理京華城案，23日下午開庭，柯文哲再次陳述直指檢察官「真的很邪惡」，強調真正破壞依法行政的就是檢察官，也曝光京華城為何關門、拆除重建的原因，並以自身當醫生經歷認為「圖利罪」是未來司法改革很重要的改革方向，尤其牽扯到政治人物，容易有雙標問題，可以參考「醫療除罪化」方向處理。

柯文哲聽完檢察官就京華城案是否涉及圖利、施壓公務員等部分論告後，情緒較前一天激動，直指檢察官「不平庸但真的很邪惡」，強調用國家的角度來看京華城案，破壞「依法行政」就是檢察官。

廣告 廣告

柯文哲表示，京華城本來就是個案，以醫學上他是葉克膜權威來看就是先針對個案進行系列報告，之後有病歷對照報告，再來是實驗組和對照組，最後是雙盲隨機測試，找出最有效的治療方法。科學是逐步進步，不可能一步到位。

京華城案發生後，台北市政府公告不再受理個案自提細部計畫，在他看來這是因噎廢食、非積極行政。京華城案可以檢討，如果是他，他會下令先組專家學者會議，畫流程圖、訂檢查清單、做出計算方式。不能說他做出來的葉克膜是首例，台大醫院就不通過因為怕被家屬告，制度的建立本來就可以改變、討論、檢討，如何解釋「平等」，京華城案換個老闆來申請，結果得到同樣的處理方式，他相信市府公務員仍會依平等原則處理。

柯文哲表示，他來自醫界，常思考京華城若用醫界角度有沒有類似的案子，就是「醫療除罪化」。台灣處理醫療過失案用刑法處罰，造成「防禦醫學」，病人開刀前就是檢查再檢查，但檢查本身也有風險，也不是做越多就越好，為什麼健保無法控制，就是因為「防禦醫學」，醫生為了防止被告。 公務員本來很保守，以後更不敢做事。

柯文哲強調，「圖利罪」是未來司法改革很重要的改革方向，尤其牽扯到政治人物，容易有雙標問題，可以參考「醫療除罪化」方向處理。他最近常常反省「我自己都保護不了自己，如何保護人民」，醫生不會害病人，病人也不會害醫生。看到起訴書，他都快吐血了，根本是「網軍大全」，盡力而為容易，心存善念困難，結果被抹黑成這樣「不恨這個世界也難」。

更多三立新聞網報導

細數出道名作曾列台灣10大明星 應曉薇怒要法官「用虎頭鍘斬了林俊言」

可以回新竹照顧媽媽！柯文哲聲請解除限制住居 法官當庭裁准

柯文哲出庭流淚！看到陳佩琪跪著擦地板 強調絕無侵占政治獻金

北市男PO網「隨機殺人預告」涉犯3罪慘了 士檢複訊後聲押

