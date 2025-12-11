柯文哲出庭說感言 陳佩琪場外助陣：賴總統你說你都沒介入司法？

台北地方法院今（11日）開庭審理京華城等案。被告、民眾黨前主席柯文哲在出庭前發表講話，批評司法成當選者的統治工具、希望法庭直播卻變成事後紀錄片等。柯太太陳佩琪稍後也發文助陣，質問「賴總統你說你都沒介入司法？台灣司法為什麼這麼脆弱？你底下為什麼都養這種人？想要在你的眼皮子下升官，都要幹這種事才行？」

陳佩琪（左）、柯文哲（右）。（翻攝自陳佩琪臉書）

陳佩琪透過臉書發文表示，最近和一些先生過去的幕僚和朋友們聊天，他們講到去年底那段時間感受到的氛圍，的確是風聲鶴唳，看似和柯文哲有關的人都會被傳去問、都會被抓去關…。

陳佩琪指出，有位朋友說他自己曾在市府工作過一段時間，去年9到12月間，看到李文宗莫名其妙被押進去的例子，導致他每天去看信箱看是否有傳票飛過來，他小孩每次看他衝出去找信箱，就很緊張的問：「 爸爸， 你是不是要被抓去關了？」那種感受，實在不勝唏噓，至今想到仍心有戚戚…。

陳佩琪說，這一年我們被說成了「貪污犯」，所謂「偵查不公開」應該是檢察官要遵守的， 結果反倒是我們民眾黨和家屬們被恐嚇到瑟瑟發抖、什麼話都不敢說，也導致我們聲譽被打趴了，讓這些人什麼話都敢掰、什麼人都敢傳，不該流出去的筆錄和先生的手寫手稿和國家出入境管理局的監視畫面，都可以大喇喇流出去給黨媒刊登，至今仍無人追究！

柯文哲今早（11日）進入台北地方法院前，發表講話。（中天新聞）

陳佩琪提到，今天看到先生自信地說出了內心話：「司法不可以勾結媒體，淪為政治打手、變成迫害人民的工具」，「直播淪為事後紀錄片，你們到底在怕什麼？」，「你們到底有什麼不敢讓人家知道的？」

陳佩琪質問，賴總統你說你都沒介入司法？ 台灣司法為什麼這麼脆弱？你底下為什麼都養這種人？想要在你的眼皮子下升官，都要幹這種事才行？

陳佩琪還說，在此也感謝律師們，謝謝您們陪同阿北和家屬度過了一年如此難熬的時光，誠摯地說聲謝謝！

