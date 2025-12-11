柯文哲出庭：司法不可變當選者統治工具 盼法庭直播卻變事後紀錄片

台北地方法院審理京華城等案，今（11日）開庭提示證據，柯文哲等11名被告都到齊。柯文哲出庭前強調，今天是台灣司法史上重要的一天，不僅關係他個人，還關係台北市政發展、市府公務員的尊嚴。司法不可以變成當選者的統治工具。他原希望法庭能直播，結果變成事後紀錄片，但他仍會爭取清白，為公務員的尊嚴、台灣的社會的公平正義奮戰到底。

柯文哲。（中天新聞）

台北地院今起連續2天提示證據，合議庭先整理列出3400多項非供述證據、170多人偵審供述證據，將由檢辯雙方表示意見，接著在下周一（15日）起正式進入言詞辯論，暫訂連續8個工作天，再預留4個工作天備用。

柯文哲的座車在上午9點10分抵達台北地院，一下車就受到「小草」們夾道高喊「柯P加油」，柯文哲大步向前並招手致意，然後在法院大門前發表2分多鐘的講話。

柯文哲講話時，面露笑容，講話過程中不斷比劃手指、加強語氣，讓人感覺十分有自信，且略帶自豪。

柯文哲表示，今天是台灣司法史上重要的一天，這不僅關係到我個人，還關係到台北市的市政發展，更關係到台北市政府公務員的尊嚴。

他指出，司法是國家最後一道防線。它唯一的目的就是維持社會的公平正義。它應當變成民心的。最重要的，司法不可以變成當選者的統治工具。特別是，司法不可以勾結媒體淪為政治打手，變成破壞人民的工具。

柯文哲相信，大罷免、大失敗32比0，台北地檢署的檢察官絕對是重要的因素。

他說，本來今天可以利用法庭直播的機會。讓這個社會眾所矚目的案子，可以向社會大眾來公開說明；結果今天這個法庭直播變成了事後的紀錄片。

柯文哲強調，「你知道，我內心坦蕩。我希望真相可以水落石出。我希望法庭可以直播，讓大家知道到底發生了什麼事。結果你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道的？不過即使如此，現在是，我還是會在法庭上爭取自己的清白，為公務員的尊嚴，為台灣的、社會的公平正義奮戰到底。好，就這樣，謝謝大家」語畢轉身進入法院。

