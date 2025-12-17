柯文哲出招! 律師鄭深元建請合議庭告發林俊言.林欽榮

社會中心／王毓珺 黃啓豪 SNG 台北報導

〝京華城案〞馬拉松式開庭，今天再度傳喚柯文哲、應曉薇、沈慶京等人，庭上攻防砲火相當猛烈，柯文哲的委任律師鄭深元，持續採無罪答辯，甚至質疑偵查檢察官林俊言，竄改筆錄，前台北市副市長林欽榮作偽證，建請合議庭告發兩人，而沈慶京則兩度哽咽，也採取無罪答辯。

午後，前民眾黨主席柯文哲，穿著格子西裝，再度抵達北院，聽到記者提問，只是露出笑容，卻不回應。

記者vs.前民眾黨主席柯文哲：「市長真的覺得林俊言是做假筆錄嗎。」

這回開庭，柯文哲的委任律師鄭深元砲火猛烈，在庭上表示，偵查檢察官林俊言，僅憑拼湊、推論就起訴，甚至還竄改筆錄，前台北市副市長林欽榮，自己也曾批示陳情轉研議，作證時卻說不可以，因此建請合議庭告發林俊言偽造文書罪、林欽榮偽證罪。





非本案律師陳建文：「（偵訊）都會有錄音錄影之外，且其餘被告也都有委託律師在場，而且在偵訊結束之後，都會經過被告以及律師確認筆錄之後，才會進行簽名，（告發）這一件事情基本上是不會成立的。」

記者vs.威京集團主席沈慶京：「主席下午辯論有信心嗎，等著瞧。」

沈慶京看起來心情輕鬆，對開庭很有信心，但他在庭上也兩度哽咽，展開無罪答辯，直言京華城被北市府霸凌39年，捐地240坪，換取120284樓地板面積，最後被撤銷，無法恢復，認為對不起股東、對不起自己的理想，後續又說，偵查期間林俊言要自己咬柯文哲，但從小不做沒良心的事，大丈夫死有重於太山或輕於鴻毛，為什麼要讓林俊言你這樣污辱。





資深媒體人王瑞德：「他在庭上從來不就自己本身，所涉案的具體的內容答辯，他都在講政治語言為什麼，講給公開的公開的這個，言詞辯論5天後會上網，這個是政治操作政治的答辯，這不是司法的攻防，我跟你說坦白的，這如果打官司穩輸的啦，但問題他就在賭，我現在大膽預測，柯文哲一定會被判刑。」

京華城案檢辯攻防激烈，外界持續緊盯案情發展。

