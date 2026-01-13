柯文哲到宜蘭輔選陳琬惠拉抬聲勢 啟動在地深度拜訪

前民眾黨主席柯文哲到宜蘭輔選陳琬惠拉抬聲勢，在五結鄉四結福德廟參香祈福。（記者董秀雲攝）

前民眾黨主席柯文哲於今（ 十三） 日上午九時到宜蘭輔選民眾黨徵召宜蘭縣長參選人陳琬惠拉抬聲勢，由民眾黨中評會主委李偉華陪同。在五結鄉四結福德廟參香祈福，也接受支持民眾加油打氣，拍照合影，「阿北加油，琬惠當選。」回應藍白合進度，柯文哲表示，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌，已經有團隊對接，至於傳出民眾黨主席黃國昌，有意讓柯文哲妻子陳佩琪，參選台北市長，柯文哲表示，陳佩琪只是助選、不會參選的。

前民眾黨主席柯文哲表示，國民黨的鄭麗文主席，跟民眾黨的黃國昌主席他們會去商量，但是據其所知應該是，雙方都已經有成立對接的團隊，細節應該會處理。陳琬惠則表示，兩位黨主席組成小組對接，藍白合進度，地方就是努力的往前衝，那有關合作的部分就交給主席們來做討論。不管是國民黨的立委吳宗憲與議長張勝德都是朝向藍白合討論，民進黨林國漳都以「正派」掛在嘴上，宜蘭非常明顯，有六成鄉親對總統賴清德執政不滿意，藍白合是最重要，共推人選不能有司法爭議是基本要件，藍白合便有機會來贏得宜蘭縣長選舉。

傳出黃國昌還點名，讓柯文哲的妻子陳佩琪，參選台北市長。柯文哲表示，陳佩琪是幫大家助選那個沒問題的，她不會自己去選的。柯文哲指出：「不管什麼藍白和綠白，我覺得最重要還是台灣最大利益、人民最大福祉，那其實還是所有的一切都是賴清德的一念之間，有時候還是忍不住要問，賴清德你為什麼讓台灣搞到四分五裂。

針對媒體提問，居民關心的北宜高鐵建設計畫現已進入行政院核定階段、但許多專家學者持反對意見，台灣民眾黨對此項建設的立場為何？柯文哲表示，建設經費暴增到四千億元不符合市場經濟效益，政府真正要去討論不該只有北宜高鐵，應思考「到底是要高鐵、北宜直鐵、還是整個北宜線原來舊線路的效益改善？甚至國五的優化或興建台62等等」有非常多的問題需要政策辯論，國家政府面對重大地方建設絕對不能是炒地皮、喊口號，應從人民利益、效率為核心出發。陳琬惠強調，雖然很多宜蘭人期待北宜高鐵，但從過去的一八00億到現在四千億，民進黨執政下，整個交通建設似乎變成一個政治紅利，宜蘭交通問題絕非蓋高鐵就能解決，包含雪隧優化、台62線等等都應有具體評估，不是不蓋高鐵，而是要砸四千億蓋北宜高鐵前，應做通盤檢討以及政策討論。

柯文哲與陳琬惠，接續展開整天的拜訪行程，前往羅東聖母醫院、以及陽明交通大學附設醫院蘭陽院區，交流偏鄉醫療和設立在地門診中心的健康照護。羅東聖母醫院長期深耕在偏鄉醫療與長期照護領域，柯文哲此行，除了感謝醫護人員的辛勞外，更針對偏鄉醫療模式的轉型、健保論人計酬制度的實施以及與矯正機關的醫療合作提出深入探討。陳琬惠表示，此次拜訪主要是希望能向聖母醫院請益在宜蘭縣內的醫療照顧、特別是偏鄉長照部分做得非常出色，目前宜蘭醫療資源主要集中在羅東與宜蘭市，對於蘭陽平原西南方的醫療需求，希望能透過交流，探討設置相關門診中心的可行性。

羅東聖母醫院長馬漢光以及醫療團隊，實地帶領參訪院區、長照中心，也詳盡介紹醫院在三星、大同、南澳等地的醫療佈局。目前聖母醫院在偏鄉提供包含衛教、醫療站設置、精神科巡迴、居家護理以及慢性病管理等全方位服務，特別是南澳門診部的設立，解決了以往當地洗腎病患需長途跋涉至羅東的不便。此外，於大同鄉已實施「全人健康照護執行方案」，此類型「論人計酬」的模式，將成為未來偏鄉醫療發展的重要指標。

柯文哲特別提到，過去在台大醫院服務時，便對聖母醫院神父們犧牲奉獻的精神深感敬佩，也分享早年台大教授與神父們相處的趣事。針對醫療制度改革，柯文哲提出專業見解，直言「得依照健保法第44條、第45條裡明白規定『家庭醫師、分級轉診、論人計酬』」實施、落實這些制度，才能有效控制台灣醫療費用。

柯文哲強調，若聖母醫院在推動偏鄉醫療或長照計畫過程中遇到行政上的困難，台灣民眾黨將會全力協助，立法院黨團將盡力跨部會協調，協助醫療團隊能直接給予民眾醫療服務。此次交流氣氛熱烈，雙方在醫療公益、偏鄉服務及長照醫療機制上達成多項共識，為未來宜蘭基層醫療的深化合作開拓了新的可能。

國立陽明交通大學附設醫院院長黃志賢表示：「非常希望將宜蘭鄉親的照顧跟健康提升，做到再往上、再更好的水平。」黃院長分析，宜蘭地形狹長且人口分布分散，民眾就醫往往需要長途跋涉，針對陳琬惠提出在頭城設立門診中心的建議，黃志賢直言「頭城可能是我們覺得最需要服務的一個據點。」頭城長輩居多，若能提供復健與門診據點，可免去長輩奔波之苦。討論到設立門診中心可能遇到的阻力，柯文哲從政策面提出「區域聯防」對策，以支持基層為核心、而非與當地原有診所競爭，具體做法包含邀請在地開業醫師參與計畫並給予補助，或是避開已有診所的區域進行配置，「可以解決的問題就要去執行」透過醫療量能的整合，讓醫學中心與地方基層診所合作，共同縮減城鄉醫療差距。

陳琬惠承諾，未來針對頭城門診中心的設立，會持續懇託台灣民眾黨立法院黨團與相關部會積極溝通，柯文哲強調「我們是鐵鎚，你們要告訴我釘子在哪裡」只要明確列出具體計劃和完善配套，台灣民眾黨將盡力協助、向中央爭取，為宜蘭爭取更大、更完善的醫療服務。

隨後柯文哲、陳琬惠前往參訪宜蘭半導體指標企業，與企業高層深入交流，更聚焦陳琬惠早前即提出的「南港東移」概念，探討宜蘭的高科技產業願景。陳琬惠提到，多年前率先拋出「南港東移」概念，盼將南港的高科技能量延伸至宜蘭，柯文哲也表示認同，認為「台北南港內湖科技公司趨近飽和，所以南港東移的idea是對的。」未來隨著交通與工作模式改變，南港與宜蘭應形成更緊密的共同生活圈。

針對如何將產業人才留在宜蘭，雙方也有高度共識，深耕半導體產業二十多年的美麗微半導體董事長陳鑑章和團隊表示「要把人留在宜蘭，同時也要吸引北部人才過來宜蘭，關鍵之一就是交通」，柯文哲強調「能做的就要先做」，期許透過台62線等交通突破，讓宜蘭不僅是好山好水，更能成為AI產業進駐的「南港東移」首選地。