柯文哲創司法首例！北院准了法庭全程公開播送 但一原因駁回「法庭直播」

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，日前聲請公開播送言詞辯論及宣判，對此，台北地方法院今（2）日宣布裁准，將於判決後5日內公開播放。其中針對柯文哲方主張「宣示或公告後才能播出」之法規涉違法，北院指出，若採即時公開播送，對隱私等無從適當處理，致生難以回復之損害，因此駁回這部份聲請，可抗告。

北院表示，審酌後認為本案攸關重大公共利益，也受到社會高度關注，公開播送並不會危害國家安全、公共秩序、善良風俗，也不會傷害任何參與訴訟者或其他人的生命、身體、隱私、營業秘密等權益，因此准許聲請。

北院指出，依《法庭錄音錄影公開播送實施辧法》第10條，公開播送原則上應完整播放整段內容，本案被告等人被起訴的事實彼此關聯緊密，無法切割成片段，因此北院依職權裁定，本案所有當事人與程序參與人，全案之言詞辯論及宣判，均一併公開播送。

北院提到，柯文哲稱司法院所定之《法庭錄音錄影公開播送實施辧法》第12條第1項規定，「依本法公開播送之言詞辯論錄音、錄影，應於該案件裁判宣示或公告後播出」，僭越修正後《法院組織法》之立法意旨，並不具備法律效力。

北院對此指出，上述規定是為免法庭錄音、錄影以即時公開播送方式時，造成參與訴訟程序者，如有正當理由確信公開播送其錄音、錄影，有危害其生命、身體、自由、隱私、財產或嚴重影響審判公平性之情形時，無從為適當處理，致生難以回復之損害，故規定該案件於裁判宣示或公告後播出，以便得以變聲、變像或其他無法直接識別該個人之方式處理。

北院表示，也為了避免公開播送時間延宕過久，同時於第2項規定，最遲應公開播送之時限為宣判或公告後5日，已衡平與公共利益之關係、審判程序之公平性、程序參與人及他人權益之均衡維護，難認相悖離或逾越《法院組織法》，因此有關柯文哲這部份的聲請意旨自難憑採。

