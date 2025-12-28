柯文哲助講黃國昌選新北 鄭麗文：造勢活動不需過度解讀

備戰2026地方選舉，民眾黨主席黃國昌昨天舉辦新北應援活動，前民眾黨主席柯文哲也現身助講。國民黨主席鄭麗文今天（28日）說，她與黃國昌之間的溝通是非常順暢的，造勢活動不需要過度解讀、聯想，目前藍白合的進程氛圍，非常正面良好，她深具信心。

民眾黨主席黃國昌27日舉辦新北應援活動，前民眾黨主席柯文哲也現身助講。國民黨主席鄭麗文（前）28日說，造勢活動不需要過度解讀、聯想。（中央社）

民眾黨昨天舉行「為新北應援x DO THE BEST」活動，為黃國昌參選2026新北市長暖身備戰，柯文哲也現身發表交保後首次助講，讚許黃國昌在民眾黨最危險時刻勇於承擔，相信黃國昌一定能給新北市全新未來。

廣告 廣告

鄭麗文今天下午參加紀念「連胡會」20周年活動，她在會前受訪時說，她與黃國昌之間的溝通是非常順暢的，對於民眾黨的造勢活動，不需要有過度的解讀、聯想；民眾黨是上下一心，前後2位主席團結一致，她看到的都是很正面的訊息，並沒有大家過度的揣測。鄭麗文強調，到目前為止，有關於接下來藍白合作的一切進程、還有氛圍，都非常的正面和良好，她深具信心。

媒體詢問黃復興黨部議題，鄭麗文說，目前是由副主席季麟連負責重整、再造黃復興的工作；但不一定就是要恢復黃復興黨部，目前不是往這個方向去做，而是重新整隊，希望未來不管是在組訓、組織以及未來選舉輔選等工作，都能夠擔負起重責大任。

針對連胡會20周年，鄭麗文表示，當時是一個非常歷史性的創舉，在兩岸兵凶戰危、局勢非常緊急的時刻，如果不是領導人的重大政治決心跟擔當，恐怕很難看到當年連胡會成行；這也奠定了前總統馬英九8年執政兩岸和平交流繁榮，也帶給了中華民國外交休兵，以及國際參與的空間。

鄭麗文認為，如今兩岸關係再次戰雲密布，希望能夠再一次打開歷史窗口，搭起和平橋梁；也希望盡一己之力，讓大家看到兩岸人民是愛好和平，台灣社會是愛好和平，她一定會盡其所能，避免不幸戰爭的發生。