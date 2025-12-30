柯文哲助選第一站嘉義！張啓楷：本週六起跑甚至會長駐

張啓楷透露，柯文哲助選第一站就是嘉義。資料照。民眾黨提供



民眾黨徵召張啓楷參選2026嘉義市長，他今（12/30）受訪表示，前主席柯文哲助選第一站就是嘉義市，將於本週六和他一起現身，還會成為他的競選團隊一員，甚至長駐嘉義市。

張啓楷今接受廣播節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。他說，柯文哲曾明確表示，助選第一站就是嘉義市，而且助選是去拼命的，1天可以工作16個小時，「1天辦10場公聽會都沒有問題」。

柯文哲將展開助選行程。資料照。廖瑞祥攝

張啓楷透露，本週六、日，柯文哲就會陪他密集拜訪在地的重要人物，本來規畫4天行程，但柯文哲這張王牌，一次就安排4天不太合適，所以先規畫2天行程，之後再陸續增加。

張啓楷強調，柯文哲不只是掛名，而是實實在在的下場助選，甚至長駐嘉義市。他將開出3個缺，分別是張啓楷競選總部總幹事、總部主委以及總召，請選民幫柯文哲選擇擔任的職位。

張啓楷表示，嘉義市長藍白一定會合，只有一個人選，喊話越快整合協調越好。他認為即使比民調，自己也會成為最後人選，「嘉義市長這一席，民眾黨絕對要拿」，推估最終人選最快明年1月中旬就能敲定，最晚2月15日農曆年前也會完成。

