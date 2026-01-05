柯文哲助陣嘉義！藍議員退出市長初選 張啓楷：為藍白合跨出關鍵一步

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

2026年嘉義市長選戰逐漸升溫，在野陣營整合動向備受關注。民眾黨已正式徵召立委張啓楷投入選戰，原本有意角逐的國民黨嘉義市議員陳家平，今（5）日宣布退出藍營市長初選。張啓楷對此翻推動「藍白合」的舉動表示感謝，直言這項決定為藍白合作跨出關鍵一步，期盼整合節奏加快，攜手迎戰選舉。

張啓楷預告，3月17日將成立嘉義市東區競選服務處，並舉辦「向鄉親報告」活動，作為選戰的重要節點。（圖／民眾黨團提供）

關於陳家平退選一事，張啓楷今日下午回應表示，自己稍早已與對方聯繫，並公開致謝。他形容陳家平是一名「優質、認真的議員」，長期活躍於各個活動，謝謝他成全藍白合大局，「為藍白合跨出很重要的一大步」，未來希望雙方能一起並肩作戰，贏得最後的勝利。

在選戰布局方面，張啓楷透露，前民眾黨主席柯文哲已正式擔任自己的競選總幹事，並於近期啟動嘉義「Long Stay」行程，過去2日已深入地方拜票、傾聽民意，獲得不少回響。張啓楷表示，接下來的11、17與18日，柯文哲仍將多次南下嘉義協助輔選。

張啓楷同時預告，3月17日將成立嘉義市東區競選服務處，並舉辦「向鄉親報告」活動，作為選戰的重要節點。屆時除柯文哲外，民眾黨主席黃國昌，以及多位黨籍立委，包括陳昭姿、林國成等人，都將到場聲援，展現民眾黨在嘉義市的整體戰力。

對於藍白整合的未來走向，張啓楷也進一步指出，藍白合作若能順利推進，將有助於在嘉義市推出最具競爭力的候選人。他形容目前階段是，兄弟登山，各自努力，但在陳家平做出退選決定後，整合條件已更加成熟，期待兩黨能儘速凝聚共識。他表示，希望在此基礎上，讓整合進程更加順暢，儘早完成布局，推出「藍白最強」的嘉義市長參選人，迎戰2026年選舉。

