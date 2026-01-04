柯文哲動作頻頻被解讀直指2028 鈕則勳解析 4 大政治盤算

民眾黨前主席柯文哲與立委張啓楷受訪。 圖：擷自柯文哲臉書

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲近期政治動向頻繁，引發外界關注是否為重返 2028 年總統選戰鋪路。政治學者鈕則勳在臉書發文分析，柯文哲近期一連串行動，從跨黨互動到地方經營，背後顯示其政治企圖心相當明確，至少可歸納出 4 大盤算。

鈕則勳指出，柯文哲日前先後替黃國昌競選新北市長站台，並拜會國民黨立法院黨團，以及民進黨立法院黨團總召柯建銘，隨後又前往嘉義市，替民眾黨提名的嘉義市長候選人張啟楷助選，並公開表示將擔任其競選總幹事，同時規劃在嘉義進行「 long stay 」。相關動向顯示，柯文哲仍高度投入政治運作。

鈕則勳分析，第一個盤算在於透過柯文哲本身的政治能量持續加溫，為民眾黨在未來藍白合談判中增加籌碼。他指出，柯文哲與黃國昌聯手出擊，有助於讓藍營感受到白營在談判桌上的底氣明顯提升，降低被邊緣化或輕忽的可能性，甚至迫使對方拿出更多政治資源進行交換。

第二個盤算，則是對國民黨形成制衡效果。鈕則勳認為，柯文哲對外釋出與柯建銘會面的「雙柯會」訊息，本身即是一種政治訊號，意在讓國民黨理解，民眾黨與柯文哲仍握有其他政治選項，有助於在後續談判中拉高白營的開價空間。

第三個盤算聚焦於議題操作與支持者動員。鈕則勳指出，透過議題造勢，結合媒體與社群平台的擴散效果，有助於營造「柯文哲大復活」的政治期待感，並同步進行議題設定，鞏固「小草」與白營支持者的基本盤，強化民眾黨在年底地方選舉中的自主性，穩住縣市長選舉態勢，同時擴張縣市議員席位。

至於第四個盤算，鈕則勳直言，柯文哲表態將在南部 long stay ，除了替張啟楷助選，也展現民眾黨在南部「開疆闢土」的企圖，試圖補強長期以來南部選票相對薄弱的結構性問題。他並指出，這樣的布局同時指向 2028 年總統大選的可能性，柯文哲在歷經司法案件風波後，勢必希望重新回到政治舞台核心，未來不排除與總統賴清德正面交鋒。

