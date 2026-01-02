柯文哲勸陳佩琪去上班！做「這工作」恐讓蔣萬安剉咧等？

論壇中心／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲今天（2日）前往立法院拜會朝野黨團，他在國民黨團致詞時笑說，會勸妻子陳佩琪去上班，分散她的注意力，不然每天在家寫臉書，會讓他很頭痛。政治評論員張益贍對此看出了蹊蹺，他認為陳佩琪已經從醫師的工作退休，如果還要上班就是去當「候選人」，可能威脅台北市長蔣萬安、甚至能讓副市長李四川不選新北市長。

張益贍在《台灣向前行》節目中指出，民眾黨主席黃國昌最大的想望就是「李四川不選新北市長」，這樣自己就有機會選上，但要如何讓李四川不參選，便是「讓蔣萬安有危機感」。張益贍表示，黃國昌曾說「陳佩琪是否參選2026是最高機密」，陳佩琪唯一可能參選的地方是台北市，而民眾黨不管派出陳佩琪或立委黃珊珊選台北市長，都會對蔣萬安的連任形成威脅，因此「逼到絕境你才會讓」的戰略就會成功，柯文哲要換的是「李四川不要來新北市鬧」。

張益贍進一步指出，不要覺得蔣萬安很強，他是台北市有史以來得票最少的市長，萬一陳佩琪真的「背著柯文哲的光環」出來選，柯文哲就能威脅蔣萬安「綁住李四川不要選新北市」，這是柯文哲戰法裡的最高招，讓敵人有最大的威脅，才能換到最多的資源，所以陳佩琪「絕對是一張王牌」。張益贍也認為，陳佩琪絕對會繼續寫臉書，因為她要不斷將小草鞏固起來，持續警告蔣萬安「不要讓李四川來新北市選」。

