柯文哲勿繼續「找國民黨碴」

汪葛雷 / 網路媒體工作者

素來語不驚人死不休的柯文哲，交保4個多月以來始終保持低調，終於在近日「故態復萌」，開始恣意開砲了。

柯文哲1月18日下午與民眾黨主席黃國昌等人出席「松信夥伴見面會」，受訪時說：「要不是大罷免結果是32比0，現在我應該還在看守所裡，要謝謝那天有去投票的人，相信很多人都是為了救我才去投票。」，重點來了，柯文哲補了一句：「國民黨不要太高估自己實力」。

如果沒補這一句，大家只會感覺這是是個溫馨時刻，柯文哲在向幫助過自己的選民致謝，但加這句以後就變成向國民黨嗆聲。聰明如柯文哲不可能不知道媒體會如何下標。

問題來了，柯文哲的嗆聲有理嗎？國民黨有高估自己實力，把挺柯的票當成自己黨鐵票嗎？很明顯沒有，否則國民黨也不會過去一年對民眾黨百般忍讓了。諸如新竹市直接禮讓高虹安，新北市對黃國昌欲與李四川競爭也一直採取友善態度，更別說在立院表決時時常禮讓民眾黨版本。

這一切的一切都顯示國民黨舉黨上下一直頭腦非常清醒，知道「小草票不是自己的」、「小草票是需要討好的」，不能破壞藍白合氣氛。現在柯文哲沒事跑來嗆國民黨，試問藍營支持者作何感想？

同一場活動受訪中，柯文哲除嗆國民黨外，更把矛頭指向人氣正望的臺北市長蔣萬安，說他近日頗受好評，諸多縣市跟進響應的中小學營養午餐免費是「騙選票」，這部份就讓人感受到柯文哲對後任「滿滿的酸味」了。

套用北市府第一時間對柯文哲嘲諷的回應：「市府樂見各界對營養午餐免費政策的支持，包括新竹市長高虹安、立委張啓楷等人也認同。」如果連民眾黨人都支持，或者不講話，那這免費營養午餐政策豈有這麼不堪？

再套用蔣萬安市長本人19日受訪的回應：「臺北市也是物價、生活成本最高的城市，在光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常。」柯文哲敢說蔣萬安說的不對嗎？臺北市民日常不是過著精打細算的生活嗎？既然如此，那市府給中小學生父母一點小確幸，真的有這麼可惡嗎？當然沒有。

柯文哲性格已定型，嘴上討人便宜的性格想是也改不了。從第二大在野黨主席淪為階下囚的經驗，似乎也讓他更加「不甘於寂寞」。此次言論一出，國民黨上下各種砲火襲來，對柯文哲本人而言，說不定還感覺「開心」、「自己影響力仍在」，於是下次繼續故態復萌，繼續消費國民黨……..

講到這裡，相信許多國民黨人及其支持者，看待柯文哲真的除了頭痛也只有頭痛，但筆者仍然願意寄希望於柯文哲：「嘴賤可以，不要實際行動當藍白合絆腳石即可。」嘴管不住，管住自己的行動與決策，順應藍白支持者集體的願望，總沒有這樣難吧？

望柯文哲慎之。■