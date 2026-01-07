「柯文哲包牌式雙標發言令人擔憂！」綠黨團談綠白合：不該拿司法獨立交換

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨創黨主席柯文哲上週拜會民進黨團，認同總預算應該審查，讓「綠白合」露出曙光，但他事後卻提出，若民進黨用司法手段搞黃國昌，他一定焦土政策。對此，民進黨立院黨團今（7）日表示，柯前主席這種包牌式的雙標發言令人擔憂，「綠白合」應該建立在公共政策討論上，而非把司法資源作為交換條件。

民進黨立院黨團今（7）日表示，「綠白合」應該建立在公共政策討論上，而非把司法資源作為交換條件。（資料照）

柯文哲上週為幫助黨內立委陳昭姿推代理孕母入法，拜會民進黨立院黨團，綠黨團總召柯建銘則請託總預算付委審查一事，柯文哲當時附和表示「這點要處理」。不過，他週末前往嘉義城隍廟參拜時卻提出，近期民進黨派人放話，說要如法炮製弄黃國昌，若真是如此，他一定焦土政策。

民進黨立院黨團今早召開「政黨合作光明磊落，進步價值共同守護」記者會。幹事長鍾佳濱表示，上週五柯文哲來立法院拜會朝野黨團，讓大家認為政黨合作勝囂塵上，有所期待，但看到柯文哲在週末的一些發言，似乎讓社會產生不當連結，認為執政當局能用司法資源作為交換。

鍾佳濱進一步指出，柯前主席一直暗指，民進黨可控制目前檯面上的政治人物，或享有免責權保護的立委，未來是否受到司法追訴，甚至指責執政當局有能力透過司法迫害不同意見者，已超越社會對台灣司法獨立的認知，糟蹋司法獨立非常不應該。

「這樣包牌式的發言會讓我們非常擔憂。」鍾佳濱說，按照柯前主席的發言，如果未來民眾黨跟民進黨合作，他們的人在司法程序上又非常平順，外界可能就會認為，執政當局拿司法作為交換條件；但如果未來他們的司法有進展，又會反過來指責執政者未履行承諾，放棄合作。

鍾佳濱強調，今天召開記者會是希望立法院新會期開始後，大家能光明磊落的來談政黨合作，共同守護進步的價值，但政黨合作是在公共政策的討論上，不能拿任何其他包括像司法獨立的代價來作為交換條件。

