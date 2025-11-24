柯文哲即將滿血回歸？陳智菡預告最快「這時間點」復出：很多人想找他站台

民眾黨秘書行政部副主任蔡君婷日前在社群上分享柯文哲於台玻大樓的照片，引發外界解讀柯文哲將重返中央黨部，民眾黨可能迎來「兩顆太陽」的時代，不過對此民眾黨黨團主任陳智菡今（24）日在節目《中午來開匯》中表示，有太陽總比沒有太陽好，更透露柯文哲最快滿血復活的時間，大約會落在判決宣判的明年3月之後。

陳智菡認為，儘管外界解讀民眾黨現在有兩顆太陽、在柯文哲回歸台玻大樓後民眾黨會進入「二元體制」，但她觀察不管是柯文哲、黃國昌的路線，事實上是相當接近的，他也透露在上週鄭黃會前，柯文哲就已經有針對要討論的議題、方向給予黃國昌方向，而黃國昌也樂於採納柯文哲的建議。

陳智菡表示，黃國昌主席雖然很優秀，但畢竟沒有經過總統大選這關，而柯文哲在國政層級上的歷練，再加上土城進修一年，能夠很快的跳出原本市政層級的思考給予黃國昌方向，柯文哲當了5年的黨主席，而黃國昌只當1年，這是柯文哲苦心經營的政黨，因此一定會給黃國昌很多的建議。

外界普遍預估柯文哲復出的時間會落在京華城言詞辯論結束，對此陳智菡指出，目前評估3月判決才會出來，而黨部現在已經在規劃要幫柯文哲製作新節目，不會讓外界有見縫插針的機會，黨內目前會希望在判決出來之後再讓柯文哲「滿血復活」，現在很多人都想找柯文哲站台，但站在保護柯文哲的角度，會在最後關鍵時候才會讓柯文哲出來。



