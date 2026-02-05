柯文哲參選高雄市長？沈政男：輔選機率比較大

民眾黨主席黃國昌近日接受媒體專訪時，提出在野黨2026選戰的最大戰略目標是「打下高雄」，引發外界關注。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩也表示，藍白「一定要合」才有機會在高雄贏得勝選。針對近日傳出白營可能派出前主席柯文哲參選的消息，精神科名醫沈政男分析，柯文哲參選機率趨近零，輔選機率較大。

名醫沈政男研判柯文哲參選高雄市長的機率幾近於零（攝自中天新聞）

沈政男4日在個人YouTube頻道拍片分析，柯文哲選高雄市長的話題偶爾會被提起，黃國昌近日的發言再度引發討論。他指出，柯文哲所涉及的京華城等案將於3月26日進行一審宣判，若被判10年以上徒刑，不僅不能選2028總統，連2026縣市首長也不能選。若判刑10年以下，將面臨要選2026或2028的抉擇，但若選上高雄市長，也可能因二審改判10年以上而遭停職。

沈政男表示，柯志恩與賴瑞隆實力在伯仲之間，民調僅差距幾個百分點，柯志恩其實有贏的機會。他認為，即使沒有柯文哲幫忙，柯志恩對上賴瑞隆，贏面仍是滿大的。他直言，民眾黨可能覺得讓柯文哲出來選勝算更大，但他對此打上問號，認為這要看民調才知道。

國民黨提名柯志恩參選高雄市長（攝自中天新聞）

沈政男判斷，柯文哲選高雄的機率，套句柯常說的話就是「0.9的N次方」，其實就是趨近於0。他認為比較可能的情況是柯文哲南下輔選，或者當柯志恩的競選總幹事。他建議，柯志恩在選前就公布搭配民眾黨人選當副市長，可以更加鞏固藍白在高雄的選票。

沈政男指出，2026地方選舉是2028總統大選的前哨戰。在他看來，2026六都其他5個地方變數都不大，藍白若能攻下高雄，對2028有相當大的重要性。他強調「得高雄者得2028」，高雄此役是大家關注焦點。

