即時中心／潘柏廷報導

民眾黨前主席柯文哲，目前陷入京華城等弊案，且一審將在今年（2026）3月登場；但他近期仍動作頻頻，先前參與同黨新北市長擬參選人、現任主席黃國昌的造勢活動，而今（2）日更出席同黨立院黨團記者會，但就如何解決朝野僵局卻稱「只在賴清德一念之間就結束了」。對此，民進黨發言人李坤城表則反問，面對藍白聯手擋預算、挺貪污、破壞憲政體制的作為，柯是否也能認同，是否願意向社會大眾清楚說明立場？

針對柯文哲今日在立法院指稱，朝野僵局應歸咎於賴清德一事，身為民進黨發言人的李坤城表示，目前立法院是在野黨佔多數，賴清德上任以來，已多次主動遞出橄欖枝，無論是邀集院際協商，或是請在野黨領袖聽取國安報告。

李坤城說，總統念茲在茲始終希望在野黨能放下政治對立，一同為國家福祉努力，無奈相關善意作為一再遭到在野黨無情杯葛，導致朝野僵局持續，令人遺憾。

同時，李坤城指出，國民黨團總召傅崐萁過往劣跡斑斑，相關貪污爭議社會早有公評，而對此最為清楚的，正是今日坐在柯文哲身邊的黃國昌。

接著，李坤城說明，過去黃國昌曾如何嚴厲批評傅崐萁涉及的貪污案件，社會仍記憶猶新，如今卻成為被傅崐萁「摸頭」的小弟，跟隨國民黨一同行使政治操作，推動毀憲亂政的作為，立場急轉，令人錯愕。李坤城質疑，對於這樣的政治轉變，難道柯文哲也對民眾黨成為傅隨組織抱有期待？



因此，李坤城強調，民進黨要嚴正請問柯文哲，藍白在立法院不務正業，刻意拖延總預算審查，阻擋軍購預算，影響國家安全與正常運作，卻同時提出所謂「挺貪污五法」，企圖為貪污犯脫罪，甚至走向除罪化。面對藍白聯手擋預算、挺貪污、破壞憲政體制的作為，柯文哲是否也能認同，是否願意向社會大眾清楚說明立場？

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／柯文哲又有意見！稱朝野僵局怪賴清德 民進黨一劍封喉反問這事

