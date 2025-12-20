柯文哲反省北捷傷人案：停下想想 別讓社會更對立、更衝突

柯文哲說，大家都應該停下來想一想，要怎麼讓情緒降溫？ 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯張文共釀4死11傷。對此，台北市前市長柯文哲今（20）日表示，面對這樣的悲劇，大家都應該停下來想一想，要怎麼讓情緒降溫？不要讓情緒被推到極端，不要讓社會更對立更衝突。他說，願逝者安息，願傷者早日康復，也願台灣緊繃的社會能趕快降溫，都能夠找回平靜。

台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死11傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。

柯文哲今下午透過臉書發文，寫出對「北捷事件的反省」，他昨晚開庭結束，得知台北捷運發生重大暴力事件，多位民眾傷亡，他要先向罹難者與家屬，致上最深的哀悼。

柯文哲指出，最近大家都感受到生活的壓力變重，情緒更緊繃，也缺乏耐心，沒有安全感。他說，焦慮累積變成憤怒，情緒外溢變成傷害無辜的人，有些人是在網路上霸凌攻擊網友，但更可怕的是，有人用極端方式攻擊路人。

柯文哲說，這場悲劇裡的傷亡者和你我一樣，在辛苦工作之餘，只想短暫放鬆，過著平凡的普通日子。他說，尤其不捨的，是很多人碰到危機的當下，不顧自身安危奮力化解衝突，是那看似普通的超人，讓這個社會看見正直與正義。

柯文哲指出，面對這樣的悲劇，大家都應該停下來想一想，要怎麼讓情緒降溫？怎麼讓言語回到理性？不要讓情緒被推到極端，不要讓社會更對立更衝突。他說，可以多一點傾聽，少一點指責；多一點包容，少一點批判；多一點關懷，少一點攻擊。

柯文哲表示，社會的安全，除了政府的制度與規範，也來自每一個人是否願意好好對待每一個跟自己不一樣的別人。他說，希望彼此更溫柔地對待身邊的人，尊重網路上的人，友善面對不認識的路人。

柯文哲指出，沒有任何情緒的宣洩，要用他人的情感，甚至他人的生命來承受。他說，願逝者安息，願傷者早日康復，也願台灣緊繃的社會能趕快降溫，都能夠找回平靜，「對別人好，你一定也會變得更好」。

