過去柯文哲曾痛罵反年金改革團體是「王八蛋」。（圖／台北市政府提供）

台灣是一個媚俗的社會，從威權邁向民主，沒有歷經革命性變革，很多制度上的沈痾沒有根除，而年金改革就是小英頂住龐大壓力勉力完成的重大成就。





年金的所得替代率，曾經超過100％，也就是退休領的年金比在職時薪水還多。普遍也有80、90％，如此優渥的退休金，足夠過著快樂的退休生活，因此有退休資格的人誰願意繼續工作？更重要的是，退休存款還有18％的優惠利率，這樣的退休基金早晚會倒，年金改革成功也只是延後倒閉的時間而已。

廣告 廣告





小英的年金改革使得所得替代率逐年降低，引起退休公教人員強烈反彈，導致2018選舉民進黨大敗。但反對年金改革的組織、一再鼓吹恢復原本的退休所得替代率，在民進黨佔國會多數的小英時期，一直未能找到施力點。如今終於等到國民黨成為國會第一大黨，加上黃國昌領導的小白八全力配合，年金改革終於面臨藍白合的反改革壓力。





這一場反年金改革的政治秀，藍營自始至終反對年金改革，等到機會就出手，可以理解；但是，黃國昌當年喊話年金改革的聲音比誰都響亮，一副聖人狀，如今竟然站在藍營反年改的一邊，真的如他的慣用語所形容的：臭不可聞。





黃國昌一貫以今日之我否定昨日之我，變臉的功夫勝過川劇變臉，但是以前變節的多是有關於人或政黨，現在連政策理念也可以站在對立面，失格至此，「偽君子」的標籤已不足以形容這種善變的政客。





過去，不僅是黃國昌力挺年金改革，柯文哲更曾痛罵反年金改革團體是「王八蛋」，如今黃國昌選擇跟國民黨站在一起反年金改革，變成柯文哲口中的王八蛋，真是特別諷刺。



