「柯文哲只用1天，打穿黃國昌八塊肌神話！」吳靜怡曝白營真正未爆彈

政治中心／黃韻璇報導

民眾黨前主席柯文哲拜會民進黨團總召柯建銘（圖／記者劉秀敏攝影）

民眾黨前主席柯文哲近來動作頻頻，昨（2）日陪同立委陳昭姿拜會拜會朝野立委，爭取支持《人工生殖法》修法三讀通過，被問及若本會期沒通過，陳昭姿是否會遵守民眾黨兩年條款？柯文哲則說，兩年條款黨內會私下討論，引發外界質疑恐有變數。對此，政治評論員吳靜怡表示，「柯文哲只用一天，打穿黃國昌的八塊肌神話，兩年條款才是民眾黨真正誠信失序的未爆彈！」

吳靜怡3日在臉書發文談及柯文哲近來的舉動以及民眾黨的兩年條款，提到​柯文哲一腳踏入政治核心圈，上演了一齣「立院還願記」，僅僅用了一個上午的藍營「柯傅會」、下午綠營「柯柯會」就直接把黃國昌一年在健身房練得半死的聲量給碾壓過去！

吳靜怡表示，柯文哲式的「一日旋風」戲碼，用推動《人工生殖法》當序曲，遊走藍、綠輕易創造話題；柯文哲一天的聲量是黃國昌秀出八塊肌寫真集話題的一倍多，政治影響力從來不是靠「練」出來的，而是在關鍵時刻能不能改變場面，柯文哲一上場談民生法案、總預算，瞬間在立法院抓住了民眾黨「關鍵少數」這張大老二，讓黃國昌在一旁形同超速仔。

吳靜怡分析，相對之下，黃國昌這一年來的高分貝、高姿態，卻在這一刻顯得蒼白，社群聲量的短暫起伏，看似熱鬧，卻無法協助民眾黨轉化為議題主導權或制度成果，八塊肌再清楚，也改變不了政治影響力；打出去，仍是空包彈。「這場大戲背後，藏著一顆即將引爆的定時炸彈，民眾黨不分區立委的兩年條款！」

黃國昌（左）、柯文哲（右）。（圖／翻攝自柯文哲YouTube頻道）

至於柯文哲說「兩年條款黨內會私下討論」，吳靜怡則批評，這不是當初民眾黨向選民承諾的「公開透明」政治契約，怎麼現在變成不能公開說的秘密了？如果柯文哲最後決定「髮夾彎」不換人，那就是再次向社會宣告民眾黨的制度是寫好玩的。

再談到柯文哲復出帶領推動《人工生殖法》，吳靜怡認為，實際上是趕緊插上「政治葉克膜」，急著證明自己還活著、還有影響力，甚至還能指揮藍綠，柯文哲所呈現的是在司法風險下，仍能維持政治震盪力的爭議型能量動員，其核心不在清白與否，而在能否持續主導議題與社會動能，企圖利用向柯建銘低頭換取無罪推定的遐想空間，藉此鞏固支持者認同，甚至將司法風險轉化為政治資本。

最後吳靜怡表示，柯文哲目前的高度政治動員，更像是一種審判前的政治防禦策略，在司法結果出爐前，先累積政治能量與鋪陳受害者角色，以便在一審宣判後，將法律風險快速轉化為政治動員，並指向執政權力者賴清德作為主要對抗對象。

