柯文哲可能參選台中市長？江啟臣：藍白都很急 綠營：各懷鬼胎

對於柯文哲可能參選台中市長，江啟臣表示可以連民眾黨也很急。 圖：取自江啟臣直播畫面

[Newtalk新聞] 民眾黨中央傳出不排除徵召柯文哲選台中市長，爭取國民黨提名的江啟臣今（14）日表示，可見連民眾黨他們也都很急。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻說：「這凸顯藍白合只是政治算計，兩黨之間各懷鬼胎。」

江啟臣表示，可見大家對於國民黨在台中市長的提名人選，連過去合作的對象民眾黨目前也是很焦急，可想見的是，大家對於推出一個在台中市長選舉可以勝選的人，是非常重要，不過仍希望民眾黨這邊能繼續秉持與國民黨合作的基調，持續藍白合作。

廣告 廣告

至於市黨部主委、陳清龍議員的看法，江啟臣說：「我跟他也是好朋友，我私下再問他，基本上應該就是，期待藍營這邊要趕快確定人選，那這樣藍白合作也比較好，能夠在未來的選戰當中，趕快來做相關準備，讓年底的選舉，我們可以在台中延續現在的執政，讓台中可以更好，市政發展更有未來、更有方向。」

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，國民黨兩位爭取提名台中市長的人選僵持不下，仍未定案，這本是他們自家的事，民眾黨選在此時大動作放話要推柯文哲出來，應證一句台灣俗諺：「人咧食米粉，你咧喝燒」。人家國民黨在吃米粉，民眾黨在旁邊喊燙。這凸顯藍白合只是政治算計，兩黨之間各懷鬼胎。

周永鴻更表示，民進黨台中市議會黨團對於民眾黨徵召柯文哲參選台中市長「樂觀其成」，竭誠歡迎柯文哲來台中接受民意檢驗，民進黨對何欣純有絕對的信心，一定能爭取到市民最大的認同。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)《花甲男孩轉大人》場景破壞殆盡 地主怒控建商無法無天

曝內部民調較支持江啟臣 民眾黨中央委員籲國民黨快決定人選