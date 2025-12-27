柯文哲同台力挺 黃國昌參選市長：讓新北The Best

民眾黨主席黃國昌今天(27日)下午舉辦「為新北應援x DO THE BEST」活動，正式宣布投入2026年新北市長選戰；民眾黨前任主席柯文哲也現身同台力挺。黃國昌表示，希望新北市民給他4年的時間，他會親自證明什麼叫「全力以赴」；黃國昌也許下「讓新北The Best」的承諾，讓新北市民也感到驕傲。

民眾黨主席黃國昌27日下午在新北市新莊地區舉辦「為新北應援x DO THE BEST」造勢活動，宣布參選2026年新北市長。

民眾黨前黨主席柯文哲也現身力挺黃國昌參選新北市長。柯文哲表示，當初推薦黃國昌擔任民眾黨主席，是因為黃國昌是勇於承擔的人，黃國昌挺身而出承擔責罵、承擔團隊責任。柯文哲表示，黃國昌在民眾黨谷底時撐住孤獨、勇於承擔。柯文哲說，承擔不是口號，他相信黃國昌的政治誠信。

在柯文哲致詞後，黃國昌緊接著上台，兩人同台亮相、相互碰拳致意。黃國昌致詞時表示，媒體形容他是一個喜歡咆哮的人，但是只有他自己知道，每當站在質詢台，他都好想把事情拿回來手上自己做，他希望向民眾證明，做好事情不需要這麼多藉口。

黃國昌表示，大家問他選新北市長的的夢想是什麼，但是他不是夢想家，而是執行者；他不花時間談夢想，而是開始執行。黃國昌拜託新北市民給他4年的時間，他會全力以赴、Do The Best，台灣民眾黨團隊會跟當初柯文哲的團隊一樣，黃國昌會讓新北市民感到驕傲。黃國昌說：『(原音)過去新北市民給了中國國民黨16年時間，這次我要拜託新北市民給我4年的時間，我一定跟大家證明什麼叫全力以赴，什麼叫Do The Best，讓新北The Best，這不僅僅是一句口號，這是我的許諾，給我4年的時間檢驗我。』

黃國昌強調，希望新北市民給他機會，他會證明自己說到做到。

針對黃國昌正式參選新北市長，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午受訪時表示，從參選以來，一直認為是一場一對一的選戰，她最大的目標，就是要能夠爭取過半認同，同時議員全壘打。蘇巧慧說，她會繼續勤走基層，握遍每一雙手，讓新北市成為更好的城市。(編輯：許嘉芫)